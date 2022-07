Realme GT2 Pro 5G: l’offerta imperdibile su Amazon

Lo smartphone Realme GT2 Pro è arrivato in Italia lo scorso marzo e subito ha destato un notevole interesse per l’ottimo design e per le caratteristiche tecniche da top di gamma al 100%. Realme, d’altronde, è ormai nell’Olimpo dei produttori di smartphone Android e non produce più smartphone economici di fascia bassa.

Realme GT2 Pro, ad esempio, è un top di gamma 2022 basato su uno degli ultimi processori Qualcomm, è sottile (appena 8,18 mm) e leggero (189 gr) e offre prestaizoni di assoluto rilievo. E’ anche dotato di una batteria più capiente rispetto alla media dei suoi concorrenti, con ricarica veloce, di un ottimo schermo, anche molto grande. Insomma: non gli manca nulla e, infatti, il prezzo di lancio non è stato affatto basso. Ma, si sa, nel 2022 il prezzo medio dei dispositivi elettronici è ancora molto alto e bisogna attendere le offerte online per fare buoni affari o, semplicemente, per poter comprare un dispositivo di fascia alta. Proprio come Realme GT 2 Pro, che oggi è in offerta su Amazon con un taglio del prezzo veramente importante.

Realme GT2 Pro 5G: caratteristiche tecniche

Lo smartphone Realme GT2 Pro conta sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, con CPU octa core e GPU Adreno 730, il chip di un po’ tutti i top di gamma della prima metà del 2022. Il taglio di memoria dello smartphone in offerta è quello da 12/256 GB.

Il display è di tipo AMOLED con risoluzione 2K e diagonale da 6,7 pollici, con refresh rate dinamico con picco di 120 Hz grazie alla tecnologia LTPO, anch’essa caratteristica comune a molti top di gamma 2022.

Sul lato posteriore il comparto fotocamere è composto da 3 sensori: il principale è un Sony IMX766 da 50 MP, il secondario è un ultra-grandangolare molto spinto (150°) da 50 MP e infine il sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è una potente 32 MP.

Scontato, visto il chip utilizzato, l’elenco delle connessioni disponibili: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Infine, la batteria da 5.000 mAh ha la ricarica rapida cablata SuperDart da 65 W abbastanza veloce. Il sistema operativo è Android 12, interfaccia Realme UI 3.0.

Realme GT2 Pro 5G: l’offerta Amazon

Lo smartphone Realme GT2 Pro 5G ha un prezzo di listino di 849,99 euro ma oggi è in offerta su Amazon nel colore Paper White, spedito e venduto da venditore terzo al prezzo di 655,60 euro (-194,30 euro, -23%). Si tratta di una delle migliori offerte oggi disponibili sui top di gamma Android.

Realme GT2 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB