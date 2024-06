Fonte foto: Realme

Dopo essersi concentrata sulla fascia bassa del mercato nel corso degli ultimi mesi, Realme si prepara a rinnovare la sua gamma con l’obiettivo di ritornare nella fascia alta del mercato smartphone in Europa. Il marchio cinese prepara il ritorno della serie GT sul mercato europeo con il lancio del nuovo Realme GT6.

La prima conferma era arrivata alcuni giorni fa, con una dichiarazione del CEO di Realme, Sky Li. Ad anticipare la data del ritorno è stato poi il vice presidente del brand, Chase Xu che ha pubblicato un teaser su X, svelando la data di lancio del nuovo smartphone. Nella giornata di oggi è poi arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Realme.

La serie Realme GT tornerà in Europa dopo 2 anni.

Realme GT 6: il debutto è vicino

Il nuovo Realme GT6 per il mercato europeo sarà svelato il prossimo 20 giugno, con un evento di presentazione in programma a Milano. In rampa di lancio c’è il nuovo Realme GT 6 che punta a diventare un nuovo “flagship killer” e, quindi, a battere i top di gamma proponendo, immaginiamo, un prezzo più basso, senza trascurare il trend del momento, l’intelligenza artificiale. Il ritorno della serie GT prevede anche il lancio in Europa del nuovo Realme GT 6T, definito dal brand come “Flagship Performance nella fascia media”.

Si tratterà, quindi, di un grande ritorno per Realme in Europa dopo che l’azienda ha scelto di non distribuire nel nostro mercato gli ultimi modelli top di gamma come il Realme GT 5 (in foto) e il più recente Realme GT 5 Pro con Snapdragon 8 Gen 3. La nuova serie GT 6 andrà a posizionarsi al di sopra dei recenti Realme 12 Pro, che si sono ritagliati uno spazio rilevante nella fascia media del mercato nel corso degli ultimi mesi.

Realme GT 6: come sarà

Il nuovo Realme GT 6 sarà uno smartphone premium e potrà sfruttare l’intelligenza artificiale “on device“. Di conseguenza, il chip scelto da Realme dovrebbe essere il recente Snapdragon 8s Gen 3, una delle proposte più interessanti della gamma Qualcomm, meno potente dello Snapdragon 8 Gen 3 ma in grado di offrire prestazioni di alto livello oltre alla possibilità di gestire le attività AI direttamente sul dispositivo.

I dati di certificazione FCC, inoltre, confermano la presenza di una batteria da 5.500 mAh sotto la scocca con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida SuperVOOC da 100 W. Lo smartphone avrà, probabilmente, un pannello AMOLED da circa 6,7 pollici, varie combinazioni di RAM e storage e arriverà sul mercato con Android 14, personalizzato dall’ultima versione della Realme UI. Il teaser conferma anche la presenza di tre fotocamere posteriori.

Il Realme GT 6T, svelato in Cina il mese scorso, è dotato del chip Snapdragon 7+ Gen 3. Successivamente, Realme potrebbe portare sul mercato europeo anche il nuovo Realme GT 6 Pro, smartphone che dovrebbe avere lo Snapdragon 8 Gen 4, prossimo top di gamma di Qualcomm, e, secondo rumor recenti, anche una batteria da 6.000 mAh. Il lancio della versione Pro non avverrà prima della fine del 2024.