Realme Narzo 50A Prime: super low cost in super sconto

Uno degli ultimi smartphone di Realme è il Realme Narzo 50A Prime, device essenziale che mira a competere con i migliori low cost del mercato grazie ad un ottimo rapporto prezzo-caratteristiche. Infatti, il telefono è piuttosto interessante dal punto di vista delle specifiche, sebbene siano da entry-level, perché è un super low cost.

Smartphone Android di fascia bassa, il telefono dell’azienda cinese si distingue per alcuni tratti della sua configurazione tecnica, a partire dalla batteria. La cella che salvaguardia l’autonomia del Realme Narzo 50A Prime è, infatti, particolarmente generosa. Inoltre, lo smartphone presenta inaspettatamente (dato che è un device di fascia "d’entrata") un modulo fotografico triplo sul posteriore, per un totale di ben quattro sensori, se si considera anche l’obiettivo frontale dedicato ai selfie. Arrivato sul mercato ad un prezzo veramente basso, con lo sconto che oggi propone Amazon la cifra si abbassa ulteriormente: in questo modo, Realme Narzo 50A Prime si trasforma nella migliore scelta se si desidera uno smartphone economico.

Realme Narzo 50A Prime – Memoria 4/64 GB

Realme Narzo 50A Prime: caratteristiche tecniche

Il dispositivo della compagnia cinese monta uno schermo LCD da 6.6 pollici con risoluzione Full HD+ da 2.408×1.080 pixel e notch a goccia. A bordo del Realme Narzo 50A Prime c’è il processore Unisoc T612, accoppiato a 4 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2.

Per quanto riguarda la configurazione fotografica, sul retro dello smartphone troviamo un modulo triplo, con un obiettivo principale Samsung JN1 da 50 MP, accompagnato ad sensore macro da 2 MP e ad uno VGA per le foto in bianco e nero. Sul davanti, invece, si piazza la fotocamera per i selfie che è da 8 MP.

Degno di nota è il fronte dedicato all’autonomia, dato che la batteria è da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica da 18W. Il Realme Narzo 50A Prime ha il sistema operativo Android 11 con la skin proprietaria Realme UI.

Realme Narzo 50A Prime: l’offerta Amazon

Lo smartphone di Realme è l’ideale per chi desidera un dispositivo entry-level ed essenziale sotto tutti i punti di vista. Rispetto al prezzo di listino di 169 euro, una cifra in linea di massima già conveniente, oggi Amazon ha deciso di metterlo a disposizione degli utenti ad un costo ancora più basso.

Il Realme Narzo 50A Prime con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione è disponibile a soli 139 euro (-1%, -30 euro), venduto e spedito da Amazon, quindi la spedizione è velocissima.

Realme Narzo 50A Prime – Memoria 4/64 GB