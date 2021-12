Realme Pad è nuovissimo, ma già in offerta

Presentato in Cina a inizio settembre, Realme Pad è arrivato in Italia a metà novembre facendosi subito notare per un ottimo prezzo, in rapporto alle caratteristiche tecniche. Per essere il primo tablet di Realme, quindi, questo modello è nato sotto una buona stella grazie ad un sapiente mix di componenti che, in un periodo di crisi dei chip come questo, non è mai da dare per scontato.

Ottimo schermo, dalle dimensioni né troppo piccole né troppo grandi tanto da essere scomodo, un ottimo audio, una grande batteria e due discrete fotocamere (una anteriore, una posteriore) sono infatti abbinate, in Realme Pad, ad un chip di fascia relativamente economica accompagnato, però, da una quantità di memoria RAM che può arrivare a 6 GB. Il tutto in 440 grammi di peso, e con Android 11 fuori dalla scatola. La parola per descrivere Realme Pad è quindi una: equilibrato. Adesso, per di più, l’equilibrio diventa particolarmente economico: a neanche un mese dal suo arrivo in Italia, infatti, Realme Pad è già in offerta su Amazon nelle due versioni da 4/64 GB e 6/128 GB.

Realme Pad: caratteristiche tecniche

Il cuore di Realme Pad è il chip MediaTek Helio G80, un 8 core da 2 Ghz di frequenza massima che può essere paragonato, per prestazioni, ad uno Snapdragon 480 di Qualcomm, quindi parliamo di fascia media 2020.

Prestazioni più che sufficienti ancora oggi per l’uso “da divano" che si fa mediamente di un tablet, specialmente se si sceglie la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, che è quella che più consigliamo visto il prezzo comunque contenuto (ci sono anche le versioni 3/32 GB e 4/64 GB).

Di ottimo livello, invece, lo schermo da 10,4 pollici che è l’ideale per vedere contenuti in streaming: è un LCD di tipo IPS, con luminosità di 360 nit e risoluzione 2K WHXGA+ (1.200 x 2.000 pixel). Non ha i colori di un OLED, ma è più luminoso.

Ben quattro gli altoparlanti, che permettono di ottenere l’effetto stereo sia con il tablet in posizione orizzontale, sia in verticale. Le due fotocamere sono entrambe da 8 MP, capaci di registrare video in Full HD a 30 frame per secondo e di scattare foto discrete quando c’è una buona luce.

Molto buona la batteria, da 7.100 mAh, e la ricarica, da 18 Watt.

Realme Pad: l’offerta Amazon

Come avrete capito, Realme Pad è un buon tablet per tutti i giorni, con una spiccata predisposizione per la visione dei contenuti multimediali, come film e serie TV in streaming. Il prezzo di listino è più che buono per le caratteristiche tecniche offerte: 239 euro per la versione 3/32 GB, 259 euro per la versione 4/64 GB e 289 euro per quella 6/128 GB.

Adesso, però, i prezzi delle due versioni più ricche sono stati tagliati da Amazon, che vende Realme Pad 4/64 a 197,90 euro (-52 euro, -21%) e Realme Pad 6/128 GB a 247,90 euro (-40 euro, -14%).

Realme Pad – Modello 4/64

Realme Pad – Modello 6/128