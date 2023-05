Realme Pad, lo sconto su Amazon fa crollare il prezzo

Un grande schermo, un buon comparto audio e un prezzo basso: sono le tre caratteristiche fondamentali per un tablet da divano, che l’utente userà soprattutto per andare su Internet, controllare i suoi profili social e guardare ore e ore di film e serie TV in streaming. La scelta, per chi cerca un dispositivo del genere, non manca ma i prezzi sono di solito vicini (o superiori) alla soglia dei 300 euro. Per molti sono troppi, ma per fortuna ci sono le offerte su Amazon che, certe volte, fanno miracoli. Come nel caso dell’offerta su Realme Pad, tablet da divano ideale per scheda tecnica, arrivato in Italia nel 2021 e oggi in forte sconto.

Realme Pad – MediaTek Helio G80 – Versione 6/128 GB

Realme Pad: caratteristiche tecniche

Leggero (440 grammi) e sottile (6,9 mm), il Realme Pad è un dispositivo maneggevole, nato per essere trasportato sena troppi problemi. Per questo tablet è stato scelto il SoC MediaTek Helio G80, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di storage che l’utente può espandere fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display è di tipo LCD con risoluzione WUXGA+ (2.000×1.200 pixel), misura 10,4 pollici e ha una luminosità di 360 nit. Grazie alla modalità "Finestre multiple" è possibile aprire contemporaneamente due app e tenerle affiancate e visibili contemporaneamente sullo schermo del tablet.

La fotocamera principale, installata nella parte posteriore del dispositivo, è da 8 MP. Sempre da 8 MP è anche la fotocamera frontale, per i selfie e le videochiamate, che è stata posizionata centralmente nella cornice più lunga in modo da poter fare le chiamate tenendo il tablet in orizzontale.

Il comparto audio è composto da quattro speaker, che garantiscono la stereofonia sia quando il tablet è posizionato in verticale, sia quando è in orizzontale. Tra l’altro, c’è anche la compatibilità con il formato Dolby Atmos che simula l’audio surround.

Le connessioni disponibili sono il WiFi 5, per andare su Internet, e il Bluetooth 5.0, per collegarealtri device come un paio di cuffiette wireless. Grazie alla presa per il jack da 3,5 millimetri, comunque, è sempre possibile usare le cuffie cablate. Manca, invece, il chip NFC che solitamente su questo genere di dispositivi non è indispensabile.

La batteria ha una capacità di 7.100 mAh e la ricarica è da 18 Watt. Secondo le specifiche del produttore il Realme Pad garantisce fino a 12 ore di visualizzazione di video con una sola carica.

Realme Pad: offerta Amazon

Realme Pad ha un prezzo di listino di 289,99 euro che è già un buon prezzo per un tablet recente con questa scheda tecnica. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon (venditore e spedizione terzi) è possibile acquistarlo a 206,99 euro (-29%, -83 euro). A poco più di duecento euro, oggi, è impossibile trovare di meglio: chi ha intenzione di comprare un tablet a breve dovrebbe affrettarsi ad acquistare Realme Pad a questo prezzo.