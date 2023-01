Realme Pad, il tablet è scontatissimo su Amazon

Sempre più persone scelgono di acquistare un tablet per fruire dei propri contenuti preferiti da uno schermo più comodo rispetto a quello, troppo piccolo, dello smartphone: film, serie TV, pagine Internet e video su YouTube (o sugli altri social) si vedono meglio su un tablet e in tutta comodità, magari sdraiati sul divano. Per un utilizzo ricreativo di questo tipo non serve una grande potenza, serve un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Come quello di Realme Pad, un tablet da 10 pollici dal prezzo conveniente che, al momento, è anche in sconto su Amazon.

Realme Pad – MediaTek Helio G80 – Versione 4/64 GB solo WiFi

Realme Pad: caratteristiche tecniche

Il tablet Realme Pad è dotato del chip MediaTek Helio G80, abbinato, nel caso dell’offerta in corso su Amazon, a 4 GB di RAM e a 64 GB di storage che l’utente può espandere fino a 1 TB con scheda microSD. Senza dubbio è un dispositivo orientato alla multimedialità e ad un uso standard quotidiano fatto di navigazione sui social, mail, videochiamate, uso di app leggere e tanto streaming. Il peso di 440 grammi e lo spessore di 6,9 millimetri, d’altronde, lo rendono comodo da usare durante i momenti di relax.

Il display LCD si distingue per la risoluzione WUXGA+ (2.000×1.200 pixel), non male per un tablet da 10,4 pollici, e per una buona luminosità (360 nit).

La fotocamera anteriore da 8 MP è posta centralmente sulla cornice lunga, molto comoda in caso di videochiamate (quando, cioè, si usa il tablet in orizzontale). La dotazione è completata da una seconda fotocamera posta sul retro sempre da 8 MP.

L’audio è riprodotto dai quattro altoparlanti con certificazione Dolby Atmos con cui ascoltare musica e dialoghi con effetto stereo sia che si posizioni il tablet in orizzontale, sia in verticale.

C’è il WiFi ma non c’è lo slot per la SIM, a conferma del fatto che questo tablet è ideale per un uso casalingo. In assenza di rete WiFi, comunque, è sempre possibile usare lo smartphone come hotspot. La capacità della batteria di Realme Pad, invece, è di 7.100 mAh, e la ricarica è da 18 Watt.

Realme Pad: l’offerta Amazon

Realme Pad è un tablet Android da usare tutti i giorni, come terzo schermo di casa per vedere contenuti (multimediali e non) in un formato più grande rispetto a quello del telefono, ma senza dover accendere un computer. Il prezzo di listino di 259,99 euro è commisurato alla scheda tecnica, ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile acquistarlo scontato a 219,99 euro (-15%, -40 euro).

