Realme Watch 3, lo smartwatch ora costa pochissimo su Amazon

E’ possibile comprare uno smartwatch di qualità spendendo 50 euro? Solitamente no, ma trovando la giusta offerta su Amazon (e conoscendo il mercato) sì. Offerte come quella in corso in questo momento su Realme Watch 3, uno smartphone economico ma di qualità, che ha tutte le funzioni di base per monitorare la salute e tracciare lo sport e, in più, ci permette anche di fare telefonate e di riceverle.

Arrivato in Italia lo scorso anno, il Realme Watch 3 è oggi in sconto di oltre un quarto del prezzo di listino e costa proprio 50 euro: una cifra alla portata di tutti, per un dispositivo che vare di più di quello che lo si paga.

Realme Watch 3 – Display LCD da 1,8 pollici – Certificazione IP68

Realme Watch 3: caratteristiche tecniche

Realme Watch 3 è uno smartwatch economico e che si focalizza sul monitoraggio della salute e dell’attività fisica e che, tramite la connessione Bluetooth, permette di effettuare o ricevere telefonate senza dover prendere in mano lo smartphone.

Il display, di tipo LCD, è da 1,8 pollici con risoluzione 240×286 pixel, luminosità di 500 nit e ci sono oltre 100 quadranti a disposizione per personalizzare lo schermo dell’orologio.

La cornice è in metallo lucido con bordi arrotondati, resistente a graffi e colpi leggeri. Nonostante il grande schermo, l’orologio ha uno spessore di 11 mm e pesa solo 40 grammi. Ma ciò che rende il Realme Watch 3 un passo avanti rispetto agli altri dispositivi della medesima fascia di prezzo è la certificazione IP68, quindi è resistente a polvere e a brevi immersioni in acqua.

Realme Watch 3, tramite i sensori integrati, può monitorare la frequenza cardiaca per tutto il giorno e la notte, sette giorni su sette, ma anche il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del sonno, il livello di stress, il livello di idratazione e riesce a tracciare 110 attività sportive.

Lo smartwatch permette di effettuare chiamate dal polso in modo diretto tramite la connessione Bluetooth 5.3 e c’è anche la riduzione del rumore di fondo in chiamata. Si possono anche visualizzare messaggi e notifiche delle varie app. La batteria, grazie alla capacità di 340 mAh, promette un’autonomia di 7 giorni.

Realme Watch 3: l’offerta Amazon

Realme Watch 3 è un dispositivo recente che è arrivato in Italia con un prezzo di listino molto conveniente: solo 69,99 euro. Ma con l’offerta Amazon è possibile indossarlo pagandolo solo 50,99 euro (-27%, -19 euro), uno sconto che per questa fascia di prezzo è davvero ottimo.

