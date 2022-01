Realme Watch S Pro: lo smartwatch per lo sport scende al minimo storico

Tutti conoscono, e moltissimi apprezzano, gli smartphone di Realme ma pochi sanno che l’azienda del gruppo BBK Electronics (che raggruppa anche Oppo, OnePlus, Vivo, e iQOO) produce anche smartwatch. Uno di essi, il Realme Watch S Pro è stato presentato a fine dicembre 2020 ed è stato una delle rivelazioni del 2021, grazie ad un ottimo rapporto prezzo/caratteristiche.

Realme, si sa, crea sempre prodotti che costano poco e offrono molto, rinunciando ai fronzoli e concentrandosi su ciò che fa veramente la differenza. In più Realme punta chiaramente al pubblico più giovane, che è anche molto più smaliziato e sa distinguere al volo la fuffa dalla sostanza. Non stupisce, quindi, che Realme Watch S Pro sia un ottimo smartwatch con un ottimo prezzo: quello che stupisce, piuttosto, è che Amazon lo proponga al momento ad un prezzo ancor più basso, con uno sconto di un quarto del prezzo.

Realme Watch S Pro: caratteristiche tecniche

Realme Watch S Pro è uno smartwatch dal design decisamente giovanile, con un bel display AMOLED da 1,39 pollici tondo e incastonato in una cassa in acciaio inossidabile, dalla ottima risoluzione (454×454 pixel) e dall’ottima luminosità.

L’azienda cinese, con questo modello di smartwatch, ha puntato soprattutto sui giovani che amano allenarsi. La sensoristica, per questo, è molto completa e include il contapassi, il GPS a doppia frequenza, il sensore per il battito cardiaco e quello per l’ossigenazione del sangue (Sp02). Con Realme Watch S Pro è possibile monitorare 15 attività sportive diverse e immergersi fino alla profondità di 50 metri.

Molto buona la batteria, che con i suoi 420 mAh promette di tenere acceso questo orologio smart fino a 14 giorni.

Realme Watch S Pro: l’offerta Amazon

Realme Watch S Pro è arrivato in Italia a inizio 2021, ad un prezzo di listino di 129,90 euro. Non male, viste le caratteristiche tecniche. Adesso, però, ad un anno di distanza Amazon lo ha messo in offerta e il prezzo scende di un quarto.

Oggi Realme Watch S Pro costa 99 euro (-30,90 euro, -24%), venduto e spedito da Amazon.

Realme Watch S Pro – Schermo AMOLED – Batteria 14 giorni