Il nuovo Samsung Galaxy Watch FE è stato anticipato da Amazon che ha confermato prezzo e data di uscita in Italia del nuovo smartwatch

Fonte foto: Samsung

I fan di Samsung stanno per essere accontentati con un nuovo modello in versione “Fan Edition“: si tratta del Samsung Galaxy Watch FE, il primo smartwatch della casa coreana che sarà disponibile in questa versione più economica. Il dispositivo è, da tempo, al centro di indiscrezioni e rumor ed è stato anticipato anche da una pagina del sito ufficiale di Samsung.

A confermare l’arrivo in Italia, la data di lancio e il prezzo del nuovo modello di Samsung è una pagina prodotto di Amazon Italia. Samsung, che di recente ha arricchito la sua gamma di wearable con la smartband Galaxy Fit 3, ha in cantiere anche i nuovi Galaxy Watch 7, attesi per il prossimo mese di luglio.

Samsung Galaxy Watch FE: prezzo e uscita

La pagina Amazon dedicata al Samsung Galaxy Watch FE conferma sia il prezzo che la data di uscita in Italia del nuovo smartwatch. Il modello in questione, secondo le informazioni rivelate dallo store, sarà disponibile a partire dal 24 giugno 2024 in Italia e arriverà sul mercato con un prezzo di listino di 199 euro. Queste informazioni riguardano la versione Bluetooth (senza connessione cellulare) dello smartwatch venduta direttamente da Amazon.

Si tratta, quindi, di una fonte affidabile che può garantire una conferma quasi definitiva su prezzo e data di uscita del nuovo Galaxy Watch FE. Samsung potrebbe realizzare anche un’offerta lancio per supportare le vendite del modello, considerando che il prezzo di listino di Watch FE è molto simile (e in alcuni casi persino superiore) allo street price attuale del Galaxy Watch 6 da 40 mm.

Samsung Galaxy Watch FE: come sarà

Il nuovo Samsung Galaxy Watch FE, già da diverse settimane, è protagonista di varie indiscrezioni trapelate online e anche Samsung si è fatta sfuggire l’esistenza del dispositivo con una pagina pubblicata sul suo sito web. Secondo i rumor, il nuovo smartwatch della casa coreana sarà una riedizione del Galaxy Watch 4 (in foto), modello presentato oramai tre anni fa ma ancora molto apprezzato, quando proposto al giusto prezzo.

Lo smartwatch, quindi, dovrebbe avere dimensioni pari a 40x10x39 mm a fronte di un peso di 26,6 grammi (come confermato da Amazon). Ci sarà un display circolare con pannello AMOLED con diametro che dovrebbe essere pari a 1,2 pollici mentre la risoluzione dovrebbe essere di 396 x 396 pixel. Sotto la scocca ci sarà spazio per una batteria da 247 mAh, per un’autonomia di circa 30 ore con una sola carica. La scocca sarà in alluminio.

Il nuovo Galaxy Watch dovrebbe, inoltre, avere le certificazioni IP68 e MIL-STD-810H, con la possibilità di poter resistere fino a 5 ATM. Come altri modelli della linea Galaxy Watch, anche il nuovo Galaxy Watch FE sarà abbinabile a smartphone Android dotati di Android 11 o versioni successive e di almeno 1,5 GB di memoria RAM. In base alle indiscrezioni, inoltre, sono attese tre varianti cromatiche (Black, Silver e Pink Gold).