Windows 11 non si può aggiornare: ecco perché

I più tecnici lo chiamano “KB5039332“, i fan di Microsoft lo chiamano “24H2“, l’utente medio di Windows 11 non sa cosa sia e non lo saprà ancora per un bel po’ di tempo, perché nonostante sia uno degli aggiornamenti del sistema operativo di Redmond più importanti di sempre ancora nessuno lo ha visto e, molto probabilmente, fino all’autunno lo potranno vedere in pochissimi.

Windows 11 24H2, di questo stiamo parlando, è il secondo grande aggiornamento del 2024 per il sistema operativo di Microsoft. Porterà moltissime novità per gli utenti, tante nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale (come il generatore di immagini Paint Cocreator), ma non così presto come tutti i fan di Microsoft vorrebbero. L’aggiornamento, infatti, c’è ma non si può scaricare.

Windows 11 24H2 solo per Copilot+ PC

Nella pagina di supporto all’aggiornamento KB5039332 (che è il codice interno dell’update a Windows 11 24H2), Microsoft afferma esplicitamente:

Importante: Windows 11, versione 24H2 è disponibile solo per i Copilot+ PC

I Copilot+ PC sono i nuovi computer “a tutta AI” annunciati da Microsoft a maggio, durante la conferenza Microsoft Build 2024. Si differenziano dai PC normali perché hanno una NPU (Neural Processing Unit, la parte del chip principale che svolge i calcoli AI) in grado di eseguire almeno 40 TOPS (trillion operations per second).

Questo requisito è particolarmente stringente, tanto che ad oggi gli unici chip in grado di soddisfarlo sono i nuovi Qualcomm Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus basati su architettura ARM.

Copilot+ PC: si parte domani

Se oggi andate in negozio, o online, per comprare un Copilot+ PC non lo troverete: i primi Copilot+ PC di Microsoft e degli altri brand verranno messi in vendita “a partire dal 18 giugno“. Cioè domani.

Chi ne comprerà uno non lo troverà già aggiornato a Windows 11 24H2, ma dovrà scaricare e installare l’aggiornamento subito dopo la prima accensione.

Solo a quel punto potrà sfruttare tutte le nuove funzioni di Windows basate sull’AI che, lo ricordiamo, al momento sono in gran parte riservate alla lingua inglese.

Tra l’altro, sul lancio dei Copilot+ PC e sulla loro effettiva disponibilità in grandi numeri sul mercato pende una pesantissima spada di Damocle: ARM, azienda che sviluppa l’architettura omonima sulla quale si basano i chip di Qualcomm, ha denunciato la stessa Qualcomm per violazione dei brevetti.

Nella denuncia ARM chiede il blocco della vendita di tutti i PC con Snapdragon X e la distruzione di tutti i chip già prodotti.

Windows 11 24H2 per Intel e AMD

A questo punto “tutto il resto del mondo” che ha un PC con chip Intel e AMD, magari anche recente, si starà chiedendo quando potrà scaricare e installare Windows 24H2, anche se già sa che gran parte delle funzioni basate sull’AI non le potrà usare.

Questo perché, al momento, nessuna CPU di AMD o Intel in vendita ha una NPU da almeno 40 TOPS: i primi modelli con questa potenza di calcolo arriveranno in autunno-inverno.

Secondo il solitamente affidabile blog Windowslatest, inoltre, Windows 11 24H2 sarà disponibile per tutti solo a fine settembre o, addirittura, inizio ottobre. Nel frattempo è disponibile la versione beta, che si può scaricare e installare solo se si è iscritti al canale Release Preview, ma non è molto consigliato: non è per nulla ottimizzata e può causare diversi problemi al PC.