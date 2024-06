Fonte foto: Samsung

Nel corso della seconda metà del 2024, oltre al lancio dei nuovi smartphone pieghevoli, che saranno svelati a luglio, Samsung ha in programma anche un nuovo modello. Si tratta del Galaxy S24 FE, nuovo componente della serie Fan Edition, recentemente arricchita dal nuovo Galaxy Watch FE, ed erede del Galaxy S23 FE (in foto) svelato lo scorso autunno. Il nuovo modello, in queste ore, è stato anticipato da alcuni rumor che ci confermano buona parte della scheda tecnica (ma alcuni aspetti sono ancora da chiarire).

Samsung Galaxy S24 FE: come sarà

Il nuovo Galaxy S24 FE arriverà sul mercato con un display AMOLED da 6,65 pollici, risultando, quindi, più grande del Galaxy S23 FE (che si ferma a 6,4 pollici). Sotto la scocca ci sarà il SoC Exynos 2400, lo stesso utilizzato dai Galaxy S24 e S24 Plus. In alcuni mercati, invece, è prevista la presenza dello Snapdragon 8 Gen 3.

Questa scelta, come già avvenuto per la gamma Galaxy S23, farà inevitabilmente discutere per via delle differenze di performance tra i due chip, con lo Snapdragon 8 Gen 3 che ha un leggero vantaggio rispetto l’Exynos, destinato ad essere utilizzato sulle varianti dello smartphone destinate al mercato europeo e, quindi, anche all’Italia.

Possibile anche il passaggio a 12 GB di RAM, in sostituzione degli 8 GB disponibili su S23 FE, con 128 GB oppure 256 GB di storage. Al momento, non ci sono informazioni sulla capacità della batteria e sulla velocità di ricarica (S23 FE ha una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 25 W e ricarica wireless da 15 W).

Lo smartphone riprenderà il design, oramai caratteristico, della serie Galaxy S, con i tre sensori fotografici posteriori posizionati con un allineamento verticale, a semaforo. Le dimensioni saranno pari a 162 x 77,3 x 8 mm.

Lo smartphone arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 14 con One UI e, probabilmente, lo stesso supporto software dei Galaxy S24, con sette anni di aggiornamenti. Ulteriori conferme in tal senso arriveranno, però, soltanto dopo il debutto.

Samsung Galaxy S24 FE: quando arriva

Il nuovo Samsung Galaxy S24 FE sarà una delle novità della seconda metà dell’anno della gamma Samsung. Il debutto ufficiale potrebbe avvenire nel corso dell’autunno, tra ottobre e novembre. Lo smartphone, quasi sicuramente, sarà venduto anche in Italia, diventando il punto di contatto tra la gamma Galaxy S e la gamma di mid-range Galaxy A.

Anche il posizionamento commerciale rispecchierà questo ruolo: il nuovo Galaxy S24 FE dovrebbe, infatti, arrivare sul mercato con un prezzo di listino simile a quello del Galaxy S23 FE che, sul mercato italiano, viene commercializzato con un prezzo di 719 euro.