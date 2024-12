TOTALE PUNTI 8.5 DJI Osmo Action 5 DJI, nota per i suoi droni e stabilizzatori, è entrata da qualche anno nel mercato delle action cam, dimostrando una crescita continua e una grande capacità di innovare. La DJI Osmo Action 5 rappresenta il culmine di questo percorso, portando con sé una serie di miglioramenti che riducono, se non eliminano, il divario con GoPro. Questa nuova action cam punta non solo a competere, ma anche a superare alcuni limiti della concorrenza grazie a un design robusto, una qualità video superiore e un'applicazione di supporto sorprendentemente completa.

PRO Design Resistente

Doppio Schermo

Stabilizzazione Avanzata

Qualità video eccellente

Buona durata batteria CONTRO Template di montaggio limitati

Audio Migliorabile

Prezzo Kit combo elevato

Design VOTO: 8 La DJI Osmo Action 5 si presenta con un design compatto e funzionale, che si adatta perfettamente a qualsiasi attività outdoor o sportiva. Il corpo è costruito in materiali resistenti, pensati per affrontare condizioni estreme come urti, polvere e immersioni fino a 20 metri senza custodia. Il sistema di aggancio magnetico brevettato consente una versatilità incredibile, permettendo di passare rapidamente da un supporto all’altro senza complicazioni. Il doppio schermo, uno anteriore e uno posteriore, rende questa action cam perfetta per vlog e contenuti social, permettendo di inquadrare facilmente anche quando si è davanti all’obiettivo. Rispetto ai modelli precedenti, il display è più luminoso e reattivo, garantendo una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole, vale la pena sottolineare che il display posteriore è un OLED di ottima qualità, con una leggibilità spettacolare. Lo schermo è protetto da vetro temperato, che permette di resistere ad ogni tipo di sollecitazione, mentre la ricarica (protetta) è affidata ad un connettore USB-C 3.0. Per chi volesse un uso subacqueo di livello professionale, esiste anche una custodia supplementare, grazie a cui si può girare fino a 60 metri di profondità.

Dotazione tecnica VOTO: 9 Sul fronte delle specifiche, la DJI Osmo Action 5 offre prestazioni che soddisfano anche gli utenti più esigenti. Il sensore da 1/1.3 pollici cattura immagini di alta qualità, con dettagli nitidi e colori fedeli. La registrazione video arriva fino alla risoluzione 4K a 60 fps, permettendo di creare slow-motion fluidi e spettacolari. Non vogliamo stordirvi con i dati tecnici relativi alla DJI Osmo Action 5, che sono di primo livello: la sintesi estrema è che la qualità di foto e video è arrivata a livelli eccellenti, con un miglioramento drastico soprattutto per la compensazione della luminosità, che funziona davvero alla grande. Il sistema di stabilizzazione elettronica RockSteady 3.0 è un punto di forza: le riprese rimangono fluide anche durante movimenti rapidi o in condizioni di instabilità. La funzione HorizonSteady, che mantiene l’orizzonte perfettamente livellato, è ideale per sport estremi come mountain bike o surf, dove l’angolazione della videocamera cambia continuamente. Un altro miglioramento significativo riguarda le riprese in condizioni di scarsa illuminazione: come già anticipato, la DJI Osmo Action 5 gestisce meglio i contrasti tra zone luminose e buie, offrendo video più dettagliati anche di notte o in ambienti poco illuminati. Tra le dotazioni di DJI Osmo Action 5, ora c'è anche un sensore di pressione integrato, che permette di rilevare profondità dell'acqua o altitudine e, in particolare, di avviare le riprese in automatico e interromperle, quando si entra o esce dall'acqua. La Action 5 può anche vantare su 47 GB di memoria integrata, che può ovviamente essere estesa con l'uso di una microSDXC di nuova generazione.

App di Supporto VOTO: 8 Uno degli aspetti che fa davvero la differenza con DJI Osmo Action 5 è l’app di supporto, DJI Mimo. Questo software, disponibile per Android e iOS, è pensato per gestire ogni aspetto della videocamera, dalla configurazione iniziale al trasferimento dei file. L’app offre una vasta gamma di funzioni, tra cui editing base e avanzato. Per chi non è esperto di montaggio video, i template automatici sono un ottimo punto di partenza: basta scegliere un tema, caricare i clip, e l’app fa il resto. Però, questi montaggi sono un po' limitati in termini di varietà, e chi desidera personalizzazioni più spinte dovrà utilizzare software esterni. Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di effettuare il backup automatico su cloud, rendendo più semplice la gestione dei file e liberando spazio sulla scheda di memoria.

Batteria VOTO: 9 La durata della batteria è uno degli aspetti più importanti per una action cam, e DJI ha lavorato molto su questo fronte. La Osmo Action 5 utilizza una batteria con tecnologia avanzata, che garantisce fino a 160 minuti di registrazione continua in Full HD. Con il 4K, l’autonomia scende leggermente, ma rimane comunque sopra la media del settore. Il sistema di ricarica rapida consente di ottenere l’80% della carica in meno di mezz’ora, un aspetto fondamentale per chi utilizza la camera in situazioni dinamiche e ha bisogno di ricaricare velocemente tra un’attività e l’altra.