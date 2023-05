Recensione EcoFlow Blade, il tagliaerba venuto dal futuro

Con la recensione di EcoFlow Blade, presentiamo un dispositivo che appartiene al mondo della casa connessa, che sembra arrivato direttamente dal futuro, per molte delle sue caratteristiche tecniche, che lo rendono un oggetto unico sul mercato.

Cosa è EcoFlow Blade

EcoFlow Blade è un tagliaerba smart connesso, un dispositivo che può risultare particolarmente utile per ampie superfici di verde, che necessitano di manutenzione. Chiaramente, questo non è un oggetto particolarmente originale per ciò che offre, perché il mondo dei robot tagliaerba è ricchissimo e offre una varietà di alternative quasi infinita. Ciò che risulta davvero singolare è come questo prodotto connesso faccia ciò per cui è stato costruito.

La premessa doverosa da fare, però, è che questo non è un apparato low cost, al contrario è uno dei dispositivi più costosi del mercato, perché alcune delle sue caratteristiche peculiari lo rendono un oggetto particolarmente ricercato.

ECOFLOW BLADE robot rasaerba, delimitazione senza fili, auto-pianificazione del percorso con GPS, prevenzione intelligente degli ostacoli RTK, impermeabile, auto-blocco antifurto, adatto a 3000 ㎡

Come è fatto EcoFlow Blade

Il primo elemento distintivo di EcoFlow Blade è dato dal suo aspetto: la maggior parte dei robot tagliaerba presenta un design simile a quello dei robot aspirapolvere domestici, con una forma che richiama quella circolare.

EcoFlow Blade, invece, sembra quasi un dispositivo per l’esplorazione lunare, con una soluzione piuttosto ingegnosa che governa lo spostamento nello spazio, perché la trazione è affidata alle sole ruote posteriori, mentre le ruote anteriori presentano una soluzione originale, che diversi tipi di ruota.

Sulla parte posteriore di EcoFlow Blade ci sono i pulsanti di comando e l’aggancio per un accessorio, il cui scopo è quello di spazzolare il prato e di raccogliere eventuali foglie presenti sul terreno.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

La parte frontale, invece, ospita i sensori che aiutano il dispositivo ad orientarsi nelle aree in cui deve svolgere il suo lavoro.

La parte centrale della sua struttura, invece, presenta il blocco che opera il taglio, ovvero una sorta di disco con attaccate quelle che sembrano lamette da barba. Quando il disco comincia a ruotare, le lame si spostano per la forza centrifuga e cominciano ad effettuare il taglio.

Worx, Robot Rasaerba Landroid M700 a Batteria Area di Taglia 700Mq – Wifi – Base a Scomparsa – Carica Laterale – Taglia Fino al Bordo

Come funziona EcoFlow Blade

Non lo abbiamo nemmeno specificato, ma forse può essere utile sottolineare che EcoFlow Blade sfrutta esclusivamente un’alimentazione elettrica a batteria, con un’autonomia che dipende dall’area in cui opera. Nel complesso, EcoFlow Blade può servire per la manutenzione di un terreno che può arrivare ad una superficie di 3000 m quadri; ovviamente, quando l’area in cui lavorare è particolarmente grande, il lavoro viene spezzettato con alcuni momenti di ricarica, ma il sistema intelligente si cura di fare un taglio nell’intera zona configurata.

La fase di configurazione viene fatta seguendo le istruzioni che sono riportate sull’applicazione di EcoFlow, il procedimento è molto semplice; l’unico ostacolo che si può incontrare è quello del posizionamento dell’antenna GPS, che ha richiesto un numero elevato di tentativi, ma probabilmente le ragioni sono da ricondurre a qualche nostro errore.

Fonte foto: MIsterGadget.Tech

Posizionata la base di ricarica e collocata l’antenna per il GPS, basta insegnare al tagliaerba intelligente quali sono i confini dell’area in cui dovrà intervenire.Questo procedimento può essere ripetuto diverse volte, per permettere di ottimizzare la conoscenza del terreno e dei suoi bordi.

In fase di configurazione è possibile anche tracciare più di un perimetro, quando ci sono diverse zone in cui tagliare l’erba, insegnando al robot quale strada fare per passare da un’area verde all’altra. Per essere sicuri di aver delimitato correttamente il terreno, si può chiedere anche di effettuare un intervento speciale lungo i bordi, così da essere sicuri che tutta la zona venga tagliata perfettamente.

Bisogna a questo punto decidere quale sarà l’altezza dell’erba, si può scegliere in un intervallo che va dai 2 agli 8 cm: sempre attraverso l’applicazione, questo dato può essere cambiato in qualunque momento, in funzione del risultato ottenuto. Come per il taglio che viene fatto con altri strumenti, o manualmente, se si sceglie di tenere una lunghezza ridotta e il taglio viene ripetuto assiduamente, non serve nemmeno raccogliere l’erba tagliata, che diventa concimazione naturale del terreno.

Attraverso l’applicazione è possibile verificare lo stato di manutenzione e di ricarica di EcoFlow Blade, così come è possibile controllare la sua posizione esatta.

Greenworks Optimow M robot rasaerba per prati fino a 500m2 e Pendenza 30%, silenzioso, facile da configurare con l´App bluetooth, funzioni di sicurezza avanzate, protetto da durto, 3 anni di garanzia

Il sistema antifurto di EcoFlow Blade

Una volta che EcoFlow Blade viene abbinato ad un account attraverso l’applicazione EcoFlow, solo il suo proprietario può effettuare un reset totale: questo significa, che in qualunque momento sarà possibile recuperare la sua posizione attraverso l’applicazione, perché il dispositivo gode di un collegamento 4G incorporato, che non si può disattivare.

Il collegamento continuo con la rete 4G e la trasmissione puntuale della posizione rendono di fatto impossibile il furto di questo dispositivo, perché si porterebbe con sè traccia indelebile della posizione.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

EcoFlow è un marchio noto per i suoi generatori portatili a batteria: esiste la possibilità di combinare l’uso di questo robot tagliaerba con un accumulatore portatile, a sua volta collegato ad un pannello solare, per un utilizzo totalmente autosufficiente ed eco-sostenibile delle operazioni di taglio.

Una soluzione molto interessante, ma non per tutti, perché per questo tipo di pacchetto di acquisto ci vogliono più di 4000 €. Non serve dire che il prezzo non è il pregio principale di Ecoflow Blade, ma se si vuole utilizzare tecnologia d’avanguardia, questo è il compromesso da accettare.