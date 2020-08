Il mercato della telefonia fissa e mobile è in grande evoluzione con nuovi competitor che fanno il loro debutto e con altri che decidono di cambiare strategia e virare su nuove nicchie di mercato. Uno dei pochi operatori che è rimasto fedele alla propria filosofia, portandola avanti anche nei momenti più complicati è Fastweb. L’azienda nasce nel 1999 con il nome di e.Biscom e si specializza nel portare la fibra ottica nelle grandi città per offrire ai privati e alle famiglie internet ad alta velocità. Nel 2004 prende il nome di Fastweb continuando nel proprio obiettivo di migliorare la qualità e la velocità della connessione in tutta Italia. Dopo i successi ottenuti nel mercato della telefonia fissa, Fastweb nel 2015 si getta anche nel settore della telefonia mobile, diventando un Full Mobile Virtual Network Operator (Full MVNO). Cosa vuol dire? Che si appoggia sulla rete di un altro operatore per offrire il proprio servizio.

In questi anni Fastweb ha affinato la propria strategia commerciale e ha lavorato per migliorare la qualità della rete e del segnale, diventando uno dei primi operatori a offrire la fibra ultraveloce fino a 1 Gigabit/s. Da oramai diversi anni utilizziamo la rete Fastweb, prima per la linea fissa e poi per quella mobile, e ora siamo pronti a darvi la nostra opinione.

Fastweb Casa: recensioni, caratteristiche dell’offerta e vantaggi

Se siete alla ricerca di una nuova offerta all inclusive che comprende chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, Fastweb Casa potrebbe fare al vostro caso. Si tratta dell’offerta per la rete fissa di Fastweb che ha delle caratteristiche molto ben delineate:

Costo di 29,95 € al posto di 34,95 €

Fibra Ultraveloce fino a 1 Gigabit/s.

Modem FASTGate e attivazione inclusi.

Assistenza Clienti tramite MyFastweb.

Prezzo fisso, senza nessun costo nascosto.

Verifica della copertura

Per esperienza personale possiamo dirvi che Fastweb Casa offre la massima velocità di connessione fino a una velocità massima di 1 Gigabit/s. La rete fibra ultraveloce è presente sul territorio nazionale con oltre 50.000 km di cavi e copre gran parte delle grandi città.

La visione simultanea di film in streaming su più dispositivi, risulta ottima e senza problemi di caricamento, anche il download di file di grandi dimensioni avviene in pochi secondi, senza causare problemi alla navigazione di altri utenti collegati alla rete.

Per essere sicuri che la propria zona è coperta dalla fibra ultraveloce, è possibile verificare la copertura di Fastweb Casa accedendo all’apposita pagina web presente sul sito del produttore, inserendo il Comune e la Via in cui si abita e verificando la disponibilità.

Attivazione gratuita e modem Fastweb incluso

Un’altra caratteristica dell’offerta Fastweb Casa è l’attivazione gratuita, indipendentemente se si tratta di una nuova linea o di un passaggio di operatore e il modem FASTGate è incluso nel prezzo dell’abbonamento mensile. Il modem Fastweb è di ultima generazione e offre una buona copertura del Wi-Fi in tutta l’abitazione.

L’attivazione dell’offerta Fastweb Casa può essere fatta direttamente online in pochi passaggi o chiamando il numero 146, un operatore risponderà alle vostre richieste e vi aiuterà nella scelta del prodotto o servizio più indicato a seconda delle vostre esigenze.

WOW-FI: cosa è e come funziona

Con Fastweb Casa si può navigare gratuitamente con il proprio smartphone, tablet o computer anche quando si è fuori casa grazie al servizio WOW-FI, che mette a disposizione oltre un milione di punti d’accesso in tutta Italia. L’abbiamo testato diverse volte e la nostra recensione è più che positiva, funziona molto bene e la registrazione al servizio è facile e veloce: bastano infatti pochi minuti sul sito internet sulla pagina dedicata al servizio.

Fastweb Mobile: la nostra opinione sull’offerta mobile di Fastweb

Dal 2015 Fastweb è diventato anche un operatore mobile grazie all’accordo siglato con TIM. Nel gergo tecnico Fastweb è un Full Mobile Virtual Network Operator (Full MVNO), ossia un operatore telefonico virtuale che si appoggia a una rete già esistente per offrire il servizio ai propri clienti. Fino a pochi mesi fa i clienti Fastweb Mobile si appoggiavano alla rete TIM, ma nell’ultimo periodo sta avvenendo lo switch sulla rete Wind-Tre, dopo l’accordo firmato tra i due operatori che prevede anche per la costruzione di una rete 5G. Da oramai un anno utilizziamo la rete Fastweb anche sullo smartphone e la nostra opinione non può che essere positiva: qualità del segnale sempre elevata e massima velocità di connessione, sia in download sia in upload.

Minuti illimitati, SMS e traffico dati

L’offerta Fastweb Mobile segue la stessa filosofia dell’offerta per il telefono fisso: senza vincoli (si può recedere dal contratto in qualsiasi momento) e senza costi nascosti. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

costo di 8,95 euro;

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e un roaming di massimo 500 minuti su numeri e mobili dell’Unione Europea e Svizzera;

100 SMS;

50GB di traffico dati in Italia e un massimo di 4GB in roaming (UE/Svizzera).

Attivazione e rinnovo dell’offerta

L’attivazione dell’offerta Fastweb Mobile può essere fatta direttamente online, oppure chiamando il servizio clienti. Nel caso in cui l’attivazione venga fatta sul sito di Fastweb, il contributo per la SIM (10 euro) e la spedizione della SIM (altri 5 euro) sono gratuiti. L’offerta Fastweb Mobile si rinnova ogni 30 giorni dalla data di attivazione e l’importo viene scalato dal credito della SIM.

L’Assistenza Clienti Fastweb: come funziona e come contattarla

Se si vogliono scoprire le nuove offerte Fastweb o si ha bisogno di assistenza per problemi con la rete fissa Fastweb offre diverse opzioni per entrare in contatto con l’Assistenza Clienti. Quella più facile e immediata è accedere all’area personale MyFastweb, raggiungibile sia da PC sia tramite l’app per smartphone e tablet. All’interno dell’area clienti Fastweb è presente la sezione “Supporto Fastweb” che risponde in modo semplice a tutte le domande più frequenti dei clienti.

Come ultima alternativa, ma non per questo meno valida, c’è la pagina Facebook di Fastweb dove entrare direttamente in contatto con il social care e ricevere assistenza velocemente.

Il nostro consiglio è di cercare una risposta veloce tramite l’area personale e contemporaneamente di contattare il team di social care tramite la pagina Facebook: nel giro di pochi minuti il problema verrà risolto.

Considerazioni finali su Fastweb

È più di un anno che utilizziamo la rete Fastweb sia per la linea di casa sia per quella mobile e possiamo ritenerci soddisfatti sia per la qualità del servizio sia per l’assistenza avuta. Fastweb si è dimostrata affidabile grazie ai punti di forza che la contraddistinguono:

Rete super veloce.

Assistenza clienti continua e sempre disponibile.

Prezzo fissi.

Nessun costo nascosto.

Se avete intenzione di cambiare operatore telefonico per la rete fissa o per la rete mobile, vi consigliamo di prendere in considerazione Fastweb, sia per la qualità del segnale sia per la convenienza dell’offerta.

Ultimo controllo prezzi: 24/08/2020

Le offerte possono essere soggette a cambiamenti. Ti consigliamo di verificare i prezzi aggiornati sul sito ufficiale.