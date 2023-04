Recensione Honor Magic5 Pro, smartphone top in tutto

La cosa più complicata nella recensione di Honor Magic5 Pro è trovare qualche difetto in uno smartphone che ci ricorda da vicino la straordinaria qualità a cui ci aveva abituati Samsung prima di incorrere nell’embargo americano e nelle sue conseguenze.

A distanza di diverse settimane dal momento in cui abbiamo cominciato ad utilizzare questo smartphone, non siamo ancora riusciti a trovare un suo aspetto che non ci piaccia, a partire dall’estetica, curata in tutti i dettagli, frutto di un’evoluzione rispetto al modello dello scorso anno, Honor Magic4 Pro.

Le caratteristiche tecniche di Honor Magic5 Pro

Prima di addentrarci nella scheda tecnica di Magic5 Pro, è bene sottolineare un piccolo dettaglio: il nome corretto di questo dispositivo si scrive con il numero “appiccicato" alla parola “Magic". Può essere utile sapere questo dettaglio per chi volesse cercare online ulteriori informazioni e magari anche qualche proposta di acquisto. Capita spesso di vedere contenuti di vario genere che si riferiscono a questo cellulare come al Magic 5 Pro, per convenzione useremo il nome corretto nel corso di questa recensione.

Per descrivere la specifiche tecniche di Honor Magic5 Pro potremmo in realtà fare copia e incolla da uno qualunque dei migliori smartphone in circolazione, a partire da Galaxy S23 Ultra, passando per Xiaomi 13 Pro, fino al Motorola Edge 40 Pro. Non tutti i cellulari citati, però, possono godere dello stesso equilibrio, dato anche dall’appartenenza ad un ecosistema più ampio, nel caso di Honor costituito da Smartwatch, Computer, Tablet e Auricolari.

In ogni caso, vale la pena ricordare che il processore è Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, con tagli di memoria e di RAM che vanno dai 256 ai 512 GB e dagli 8 ai 16 GB.

Bisogna sicuramente tenere conto della grande qualità del display, che offre una misura generosa da 6,81", con una tecnologia che permette di adattare la frequenza di aggiornamento all’utilizzo che se ne fa: la fluidità dello schermo cambia in funzione dell’applicazione che viene utilizzata, a beneficio dell’ottimizzazione dei consumi. Come già verificato su altri dispositivi nel corso di questi mesi, migliora sempre di più anche la luminosità massima a disposizione degli utenti, in questo caso raggiunge il livello considerevole di 1800 nits. Per comprendere questo parametro bisogna pensare che fino ad un paio di anni fa era difficile che un cellulare superasse il livello di 1000 nits.

Sembrano dettagli da nerd, poco utili nella vita di tutti giorni, ma in realtà aiutano ad inquadrare il livello qualitativo dei componenti di questo cellulare, che poi si riflettono in un’esperienza d’uso particolarmente soddisfacente.

Altro dettaglio tecnico rilevante e quello della batteria, molto più capiente rispetto a quella dello scorso anno, ora si hanno a disposizione 5100 mAh, rispetto ai 4600 mAh di Honor Magic4 Pro. Se si considera che il nuovo processore offre consumi più contenuti, si può comprendere come l’autonomia di questo smartphone sia davvero impressionante. Ecco perché passa in secondo piano il fatto che Honor abbia scelto una potenza di “soli" 66 watt per la ricarica.

Non mancano la certificazione IP68 per la protezione da acqua e polvere, il suono stereo E tutti i componenti più avanzati che oggi il mercato possa offrire, con la sola eccezione del Bluetooth, che è 5.2, mentre lo standard migliore oggi disponibile è il 5.3.

A questo elenco infinito di specifiche tecniche, bisogna aggiungere un aspetto particolarmente gradevole, grazie al nuovo linguaggio del design, che è stato chiamato Nebula, un’evoluzione di quello dello scorso anno, che portava il nome di Eye of the Muse. Bisogna rilevare che quella di dare un nome al progetto di design è un dettaglio che pochi produttori scelgono, Honor è uno di questi.

HONOR Magic5 Pro Smartphone 5G con 66W SuperCharge, 12GB RAM e 512GB, Dispay FullView da 6,81 pollici a 120Hz, Fotocamera da 50MP con Batteria 5100mAH, Dual SIM, Android 13, Nero

La fotocamera di Honor Magic5 Pro

La fotocamera di Honor Magic5 Pro è uno dei suoi aspetti più convincenti, un salto in avanti siderale rispetto al modello di un anno fa, grazie all’adozione di un modello più avanzato di calcolo computazionale, che permette di elaborare le immagini con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, il tutto senza bisogno di connessione Internet, perché i calcoli vengono fatti direttamente sul cellulare.

I tre sensori da 50 megapixel sono estremamente equilibrati e sono stati valutati dal sito specializzato francese DxOMark al secondo posto tra i migliori del mercato. Per capire quale sia la qualità, basti pensare che un solo punto distanzia la classificazione di Honor Magic5 Pro da quella del leader OPPO Find X6 Pro.

In effetti, foto e video che si catturano con questo smartphone sono davvero di altissimo livello, in particolare le immagini che immortalano soggetti in movimento: questa è proprio una delle caratteristiche primarie del calcolo computazionale, capace di isolare il frammento migliore, anche quando il movimento è particolarmente veloce.

Abbiamo scattato foto in scenari differenti e il risultato finale è risultato sempre particolarmente apprezzabile, questo è il motivo per cui non ci sorprende la valutazione fatta dagli esperti in materia di fotografia.

Ad affiancare i tre sensori fotografici c’è un quarto elemento, quello del sensore TOF, Time Of Flight, che contribuisce a rendere più precisi i calcoli di profondità e quindi migliora ulteriormente il risultato degli scatti con effetto Bokeh, quello che si applica ai ritratti per sfocare lo sfondo.

HONOR Magic5 lite 5G Smartphone 6GB 128GB, Display curvo AMOLED da 6,74

Come funziona Honor Magic5 Pro

Per capire perché siamo così entusiasti di Honor Magic5 Pro, bisogna provarlo in prima persona: il software è veloce, reattivo, sempre equilibrato e non ci sono surriscaldamenti eccessivi, nemmeno quando si usano videogiochi che richiedono l’uso di grafica avanzata, oppure funzioni che costringono a calcoli continui, come la navigazione satellitare.

L’interfaccia utente è particolarmente gradevole e rispetto allo scorso anno è stato leggermente modificato il font che viene utilizzato, piccolo dettaglio che rende il suo aspetto ancora più armonico e contemporaneo.

Nel complesso l’esperienza d’uso risulta estremamente positiva; con la sua personalizzazione del software, Honor ha introdotto alcune funzionalità avanzate, come la costruzione automatica di video con l’intelligenza artificiale; è un’opzione che risulta molto comoda per le condivisioni sui social network.

A tutti questi dettagli bisogna aggiungere l’appartenenza ad un ecosistema, che comprende anche i computer Honor: è vero che in generale Windows offre diversi strumenti per la convivenza con Android, ma in questo caso ci sono ulteriori strumenti messi a disposizione dell’utente per la piena collaborazione tra computer e cellulare.

Non è difficile intuirlo, ma possiamo confermare che Honor Magic5 Pro ci è piaciuto particolarmente e ci ha dato molte soddisfazioni: entra a pieno titolo tra i nostri preferiti del 2023. Siamo spesso critici nei confronti dei produttori e andiamo alla ricerca anche del problema più nascosto: in questo caso, l’unica delusione che abbiamo provato è stata quella di non aver trovato nulla che ci deludesse.

HONOR 70 5G Smartphone 8GB 256GB, Display OLED da 6,67 pollici (120Hz), Tripla fotocamera da 54 MP, Batteria HONOR 66W Supercharge da 4800mAh, Snapdragon 778G Plus Android 12, Argento Cristallo