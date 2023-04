Recensione Xiaomi 13 Pro, tecnologia al top, fotocamera Leica

Con la recensione di Xiaomi 13 Pro entriamo in contatto con uno dei prodotti più potenti e completi del mercato, uno smartphone che racchiude la migliore tecnologia oggi disponibile, con l’aggiunta delle lenti realizzate in collaborazione con LEICA, marchio tedesco specializzato in fotografia.

Xiaomi 13 Pro: un mostro di potenza

Xiaomi 13 Pro è uno smartphone che entra a pieno titolo nella lista dei migliori oggi presenti sul mercato, grazie ad una scheda tecnica ricchissima, che è costruita intorno a specifiche tecniche di altissimo livello: difficile trovare un solo elemento di questo cellulare che non sia al top.

Il primo impatto di Xiaomi 13 Pro è ovviamente quello estetico, caratterizzato da una struttura in ceramica, in cui spicca in modo prominente il blocco della fotocamera, di cui parleremo nel dettaglio a breve. Le curve sono estremamente gradevoli, ma bisogna fare attenzione all’effetto saponetta: parliamo di un cellulare estremamente scivoloso, in cui la curva molto accentuata dei bordi del display riduce la presa e facilita il rischio di caduta. Per chi lo compra, è indispensabile pensare ad una custodia.

Altro elemento che risulta immediatamente visibile è quello del display, che garantisce un picco di luminosità impressionante: parliamo di uno schermo LTPO AMOLED, con una diagonale da 6.73", davvero generosa, abbinata ad una definizione molto elevata, da 1.440 x 3.200 pixel.

Dentro Xiaomi 13 Pro c’è il miglior processore oggi disponibile, realizzato da Qualcomm, collegato a 8 oppure 12 GB di RAM, mentre la memoria interna va da 128 a 512 gb, senza espansione interna.

La scheda tecnica di Xiaomi 13 Pro annovera anche una batteria capiente, da 4.820 mAh, che ha nella velocità di ricarica uno dei suoi punti di forza, perchè con il caricatore da 125 watt si va da 0 a 100% in meno di 20 minuti. A completare il comparto dell’alimentazione c’è la carica wireless da 50 watt, che ricarica completamente in circa 40 minuti.

La fotocamera Leica arriva in Europa

La concorrente Huawei aveva un accordo pluriennale con Leica, sciolto alla sua naturale scadenza: Xiaomi è subentrata avviando una collaborazione con il marchio tedesco, il cui primo risultato non è stato però distribuito in Europa: parliamo di Xiaomi 12 Ultra, che è rimasto esclusiva del mercato asiatico.

Ora, invece, il nuovo Xiaomi 13 Pro viene distribuito su scala globale e quindi potremo finalmente testare il risultato di questa nuova cooperazione: gli specialisti di DxOMark non sono stati particolarmente entusiasti del risultato e hanno collocato questo smartphone al sedicesimo posto tra i migliori attualmente in circolazione.

In effetti, pur con buoni risultati, l’effetto Leica non è così evidente e fa la differenza solo negli scatti notturni, che sono indubbiamente di ottima qualità. Ciò che invece ci è piaciuto molto è l’utilizzo di tre sensori identici da 50 mpx: Xiaomi dice che non esiste una camera principale, perché la qualità dei tre dispositivi è identica. Questo è solo parzialmente vero, perché ci sono dei parametri che cambiano da un sensore all’altro, ma in generale la qualità in effetti e buona sia con il sensore principale che con lo zoom o il grandangolo. Ottima la qualità dei video, che possono arrivare addirittura ad una definizione 8K.

L’elaborazione delle immagini, messa appunto dagli ingegneri di Xiaomi in collaborazione con quelli di Leica è senza dubbio molto efficace, ma siamo sicuri che esistano ampi margini di miglioramento, soprattutto per gli scatti diurni.

Xiaomi deve lavorare sull’anima dei suoi smartphone

Siamo perfettamente consapevoli del fatto che il concetto di "anima" di un dispositivo tecnologico non sia facile da condividere. Eppure questo sarà uno degli argomenti più importanti per lo sviluppo in Occidente del grande marchio cinese, Deve necessariamente andare oltre il semplice assemblaggio di parti tecnologiche avanzate.

È necessario un lavoro sulla percezione da parte degli utenti dei dispositivi, che passa anche attraverso la loro interfaccia e la costruzione di un vero e proprio ecosistema, capaci di competere con quello di Apple e di Samsung. Se il marchio americano viaggia su un binario a parte, esiste invece un potenziale confronto con quello coreano, nel tentativo di assumere una posizione di leadership nel mondo Android.

Per poter competere ad alti livelli, Xiaomi Deve necessariamente andare oltre la scheda tecnica e costruire dispositivi che rappresentino una vera esperienza d’uso, al pari di quella che oggi Samsung può garantire, grazie ad un software straordinario e alla combinazione con il suo universo di prodotti.

Questa è la ragione per cui, pur considerando Xiaomi 13 Pro un ottimo dispositivo, siamo convinti che il suo posizionamento di prezzo ufficiale a 1.399 euro sia eccessivamente ambizioso e rischi di metterlo fuori gioco, ancor prima di cominciare la partita. Stiamo parlando di uno smartphone di altissimo livello, ma non possiamo ignorare che il miglior prodotto del mercato Android, Samsung Galaxy S23 Ultra, oggi costi meno. Non abbiamo alcun dubbio sul livello tecnologico espresso da Xiaomi 13 Pro, ma per il futuro secondo noi è necessario un migliore equilibrio sul fronte del prezzo.