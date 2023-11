Recensione Lenovo Tab P12, qualità e grande display

TOTALE PUNTI 6.9 Recensione Lenovo Tab P12 L'esame del tablet Lenovo Tab P12, caratterizzato da eccellente qualità, potrebbe limitarsi a un'analisi dettagliata del suo schermo, il quale, di per sé, costituisce una motivazione significativa per considerare l'acquisto di questo dispositivo. Si tratta di un display di dimensioni considerevoli, con una diagonale paragonabile a quella di un computer di alta qualità. Stiamo parlando di un tablet con sistema operativo Android, che viene proposto ad un prezzo estremamente competitivo per le prestazioni che è in grado di offrire.

PRO Display Molto Luminoso

Colori del display accurati

Supporto per la penna CONTRO Batteria non al top

Qualche incertezza sul software

La cover tastiera è un po' ingombrante

Struttura e design VOTO: 7 Il concept intorno a cui è stato costruito il tablet Lenovo Tab P12, come già accennato, è strettamente connesso alle dimensioni del suo schermo, che sfoggia una generosa diagonale da 12.7 pollici. Si tratta di un dispositivo che offre un notevole rapporto qualità-prezzo, optando per uno stile essenziale e lineare. Sul retro, presenta una doppia tonalità con una banda che accompagna il modulo della fotocamera. Sebbene le cornici siano piuttosto ampie, nel complesso non trasmettono un'impressione negativa; anzi, in considerazione delle ampie dimensioni del dispositivo, risultano più che accettabili. Tra gli aspetti strutturali salienti del Lenovo Tab P12, spicca il sensore per le impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, in grado di registrare diverse impronte per un utilizzo ottimale sia in modalità orizzontale che verticale. Il design si integra in modo fluido con la cover/tastiera, facilitando la digitazione con un'esperienza simile a quella di un computer. Da notare che il tablet Lenovo Tab P12 include anche una penna, che si aggancia magneticamente sulla parte posteriore, posizionandosi proprio sotto il modulo della fotocamera. Il tablet presenta un connettore USB-C conforme allo standard USB 2.0, pertanto non è possibile collegare monitor esterni. Inoltre, manca il connettore jack da 3.5 mm per l'uso di cuffie cablate, il che potrebbe richiedere l'utilizzo di un adattatore USB a jack 3.5 mm per chi preferisce cuffie cablate rispetto a quelle wireless. Un dettaglio degno di nota è il peso del dispositivo: gestire un tablet da 12.7 pollici e 615 grammi non risulta agevole per un utilizzo prolungato senza appoggio. A titolo di confronto, l'iPad Air pesa 460 grammi, nonostante abbia una diagonale notevolmente più ridotta. Per rimanere su dispositivi simili, il Samsung Galaxy Tab S9+ con una diagonale da 12.4 pollici pesa circa 580 grammi, mostrando differenze minime quando le dimensioni sono simili. In chiave generale, aspetto e dettagli di questo tablet conferiscono comunque una sensazione di pregio tipica dei prodotti con un prezzo superiore.

Display VOTO: 8 Il display del Lenovo Tab P12, come menzionato in precedenza, si presenta come straordinariamente ampio, con una generosa dimensione di 12.7 pollici e una definizione di 3K. Tuttavia, è importante notare che il suo refresh rate è limitato a 60 Hz. Alcuni potrebbero esprimere perplessità riguardo alla scelta di un tasso di aggiornamento limitato e una definizione che non raggiunge la qualità 4K. Nonostante ciò, l'esperienza complessiva risulta più che soddisfacente, anche durante l'utilizzo di piattaforme di streaming. La configurazione predefinita potrebbe apparire un po' "conservativa", poiché la qualità video è di tipo "standard", ma è possibile attivare una soluzione di ottimizzazione dei video che effettua un upscaling, mostrandosi particolarmente efficace.

Fotocamera VOTO: 6 Nella valutazione del Lenovo Tab P12, è doveroso menzionare la sezione fotografica, pur comprendendo che non rappresenta il dettaglio preponderante nella decisione degli utenti. La fotocamera principale, con i suoi 8 megapixel e la funzione di autofocus, è in grado di registrare video in risoluzione 4K, anche se la qualità, onestamente, non soddisfa appieno le aspettative. Per quanto riguarda la fotocamera frontale da 13 megapixel, essa offre un ampio campo visivo, agevolando l'utilizzo della webcam durante le videochiamate. Senza dubbio, la fotocamera non si configura come l'elemento cardine nella valutazione di un tablet; in questo caso, tuttavia, le prestazioni risultano comunque accettabili.

Hardware VOTO: 6.5 Analizzando l'equipaggiamento hardware del Lenovo Tab P12, è necessario valutarlo in rapporto al suo costo, posizionato appena sopra i 400 € e considerando la generosa dimensione del display. È evidente che, a questo prezzo, non ci si poteva aspettare un processore di fascia alta. Lenovo ha optato per il processore Mediatek 7050, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Si tratta di una configurazione adatta all'utilizzo quotidiano o a compiti leggeri, ma non ideale per il gaming. Prima di approfondire questo aspetto, è importante notare la presenza di uno slot per l'espansione della memoria attraverso una scheda esterna. Il processore, tuttavia, non è sufficientemente potente per gestire giochi con elevati requisiti grafici, anche a causa del refresh rate dello schermo limitato a 60 Hz, che ne limita le prestazioni. Ciò non significa che il tablet Lenovo Tab P12 non sia adatto per giocare, ma non sarà in grado di soddisfare i giocatori più esigenti, coloro che cercano una grafica di altissimo livello e una reattività istantanea. Inoltre, la scheda tecnica include un sistema audio con quattro altoparlanti, che offre un volume adeguato ma non eccelle particolarmente nell'equalizzazione. Ancora una volta, è fondamentale considerare il costo complessivo del dispositivo per una valutazione accurata. Per quanto concerne le connessioni, è da notare la presenza del Wi-Fi 6 e del Bluetooth 5.1, mentre manca un trasmettitore NFC. Tuttavia, è improbabile che si desideri utilizzare un tablet di queste dimensioni per effettuare pagamenti.

Software VOTO: 6.5 Il sistema operativo del tablet non introduce particolari novità rispetto alla versione standard di Android 13: rispecchia l'esperienza d'uso di qualunque altro tablet con lo stesso sistema operativo e non c'è una grandissima differenza rispetto a quello che si può fare con uno smartphone Android. Volendo cercare il pelo nuovo, uno dei punti deboli dei tablet con il sistema operativo di Google è proprio quello di non avere una declinazione del sistema operativo che permetta di sfruttare nel migliore dei modi uno schermo così grande. Si ha sempre la sensazione di avere a che fare con un cellulare con un display gigante. Oltre alle applicazioni classiche del mondo Android, è stata introdotta anche "Tide", un'applicazione incentrata sul benessere. Questo strumento mira a favorire la concentrazione e a contrastare l'ansia, aggiungendo un valore aggiunto al pacchetto software del tablet. In generale, comunque, non ci sono soluzioni particolarmente originali che differenziano questo tablet da un altro dispositivo con Android a bordo.

Batteria VOTO: 7.5 Nell'esame del Lenovo Tab P12, uno degli aspetti che ha davvero catturato la nostra attenzione è l'impressionante autonomia della batteria. Questo dispositivo è equipaggiato con una robusta batteria da 10.200 mAh, ricaricabile mediante il caricabatterie incluso da 20 W, ma con la possibilità di sfruttare anche potenze superiori, raggiungendo fino a 45 W. Il tempo necessario per una ricarica completa del tablet partendo da zero si attesta intorno alle due ore e mezza, dimostrando un notevole equilibrio tra capacità della batteria e velocità di ricarica.