Nonostante qualche limite tecnico, il Moto G85 si posiziona come uno dei migliori dispositivi per chi cerca il massimo valore spendendo il minimo indispensabile.

Motorola ha sempre avuto un occhio di riguardo per il design, e il Moto G85 non fa eccezione. La scocca posteriore presenta una texture particolare che aggiunge grip e riduce la visibilità delle impronte, un dettaglio raro in questa fascia di prezzo. I bordi leggermente curvi garantiscono una presa comoda anche dopo ore di utilizzo. Richiama da vicino il design della famiglia Motorola Edge 50 , ma non è un difetto.

Specifiche tecniche e hardware VOTO: 6.5

Sotto il cofano, il Moto G85 offre un processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen3, una scelta equilibrata ma un po' risicata per il funzionamento ottimale del telefono. Quando non ci sono attività come navigazione satellitare o installazioni di altre app in corso, Moto G85 funziona alla grande, ma appena si mette un po' sotto sforzo il chip, lo smartphone mostra un po' le corde. Con 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), il telefono ha una dotazione utile per immaginare un uso abbastanza prolungato nel tempo.

Il display P-OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ è luminoso e offre colori naturali, anche se manca quel contrasto vibrante tipico degli schermi AMOLED. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz, però, garantisce una maggiore fluidità durante lo scorrimento e il gaming, un dettaglio che non si trova sempre in questa fascia.

Anche l’audio fa la sua parte, con altoparlanti stereo sufficientemente potenti per l’uso quotidiano, anche se il suono è privo di bassi. Ci sono ovviamente soluzioni i componenti necessari per le transazioni di pagamento wireless, per la navigazione satellitare, mentre il wifi si ferma alla versione 5, uno dei compromessi necessari per contenere i costi.