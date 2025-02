TOTALE PUNTI 8.5 OnePlus 13R Il OnePlus 13R è stato progettato per chi cerca prestazioni elevate senza i costi esorbitanti dei top di gamma più blasonati. Con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, la batteria da 6.000 mAh e un comparto fotografico con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, il dispositivo si posiziona come un’ottima scelta nella fascia alta del mercato. Dotato di Android 15 con interfaccia OxygenOS 15, il OnePlus 13R offre una fluidità notevole, grazie anche al display LTPO 4.1 AMOLED da 6,78 pollici, capace di adattare dinamicamente il refresh rate fino a 120 Hz per garantire sia un’esperienza visiva fluida, sia un risparmio energetico intelligente. Se da un lato la fotocamera principale è di buon livello, lo stesso non si può dire della selfie camera da 16 MP, che risulta inferiore rispetto a quelle montate sui principali concorrenti. Il software è piacevole e snello, senza troppi fronzoli, e grazie agli aggiornamenti garantiti fino a quattro versioni di Android, si può considerare un dispositivo longevo. L'autonomia è uno dei punti forti del OnePlus 13R, con una batteria in grado di superare tranquillamente la giornata di utilizzo intenso, e con una ricarica rapida da 80W che permette di arrivare al 50% in soli 20 minuti.

PRO Prestazioni eccellenti

Batteria enorme

Ricarica Rapida 80W

Fotocamera principale da 50 MP con OIS CONTRO Selfie camera da 16 MP mediocre

Manca l’ultra-grandangolare

Aggiornamenti software non rapidissimi

Design VOTO: 8 Il design del OnePlus 13R è sicuramente uno degli aspetti meglio riusciti del dispositivo. Le dimensioni di 161,7 × 75,8 × 8 mm e il peso di 206 grammi lo rendono uno smartphone relativamente compatto per la categoria, con una buona ergonomia e un’ottima qualità costruttiva. Il telaio in alluminio e il retro in vetro Gorilla Glass 7i offrono una sensazione premium al tatto, con finiture curate e un aspetto moderno ed elegante. La certificazione IP65, che garantisce resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua, aggiunge un ulteriore livello di protezione, anche se non è al livello delle certificazioni IP68 presenti su alcuni flagship concorrenti. Il dispositivo è disponibile in due colorazioni, Astral Trail e Nebula Noir, entrambe molto raffinate e capaci di donare un tocco distintivo senza risultare appariscenti. La cornice ridotta e il rapporto schermo/corpo del 91,2% permettono di sfruttare al massimo il display, senza bordi spessi o ingombranti. Anche l’assemblaggio risulta solido, senza scricchiolii o giunzioni imperfette. L’ergonomia è buona, anche se il peso sopra i 200 grammi si fa sentire durante un utilizzo prolungato. Complessivamente, il design del OnePlus 13R è ben riuscito, elegante e robusto, senza soluzioni estetiche forzate.

Hardware e specifiche tecniche VOTO: 9 Dal punto di vista hardware, il OnePlus 13R non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi. Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, realizzato con processo produttivo a 4 nm, è una delle soluzioni più potenti attualmente disponibili, capace di garantire prestazioni elevate in ogni ambito, dal gaming al multitasking più spinto. Il chip è affiancato da 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X, con opzioni di 256 e 512 GB di storage UFS 4.0, velocissimo nel trasferimento dati e nell’apertura delle app. Le prestazioni registrate nei benchmark confermano la potenza di questo smartphone: su AnTuTu v10, il dispositivo raggiunge 2.109.299 punti, mentre su GeekBench v6 totalizza 6.803 punti. La scheda grafica Adreno 750 permette di gestire senza problemi anche i giochi più pesanti, mantenendo frame rate stabili e una dissipazione del calore ben controllata. Sul fronte della connettività, troviamo Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e perfino porta infrarossi, utile per controllare dispositivi come TV e climatizzatori. Unico neo, l’assenza del jack audio da 3,5 mm, ormai una rarità tra gli smartphone di fascia alta.

Qualità della fotocamera VOTO: 8 Il comparto fotografico del OnePlus 13R è convincente, anche se non raggiunge le vette dei migliori cameraphone in circolazione. La configurazione posteriore prevede un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica (OIS), affiancato da un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2x. La qualità degli scatti è elevata in condizioni di buona illuminazione, con dettagli nitidi e una gamma cromatica ben bilanciata. Il sensore principale si comporta bene anche di notte, grazie a una buona gestione del rumore digitale e alla stabilizzazione ottica che aiuta a evitare immagini mosse. Tuttavia, la mancanza di un obiettivo ultra-grandangolare si fa sentire, specialmente per chi è abituato ad avere maggiore versatilità negli scatti. Il vero punto debole è la selfie camera da 16 MP, che risulta meno performante rispetto alla concorrenza. In condizioni di scarsa illuminazione, la qualità cala sensibilmente, con una gestione del rumore poco efficace e dettagli che tendono a perdersi.

Il software, l'AI c'è ma serve a poco VOTO: 8 Il OnePlus 13R arriva con Android 15 e interfaccia OxygenOS 15, un software che punta tutto sulla velocità e sulla fluidità. L’ottimizzazione è evidente fin dal primo utilizzo: le transizioni sono rapide, le animazioni ben bilanciate e le app si aprono istantaneamente. Il sistema è privo di bloatware inutili, e la personalizzazione offerta da OxygenOS permette di modificare diversi aspetti dell’interfaccia senza appesantire l’esperienza d’uso. Gli aggiornamenti garantiti fino a quattro versioni di Android offrono una certa sicurezza per il futuro, anche se OnePlus non è tra i marchi più rapidi nel rilascio delle patch di sicurezza. Come tutti gli smartphone in uscita in questo periodo, anche questo OnePlus 13R pone fortemente l'accento sulla presenza di soluzioni basate su intelligenza artificiale, ma stiamo parlando di opzioni che servono più al marketing che alla vita reale, quante volte vi troverete a cancellare una persona finita in una foto erroneamente? Quante volte dovrete registrare un lungo discorso per poi trascriverlo? È interessante sapere che il processore può gestire questo genere di funzionalità, ma dovremo aspettare del tempo per trovare qualcosa di davvero rilevante nella nostra vita, il passo fondamentale sarà l'introduzione dei cosiddetti "agents", ovvero, i programmi che saranno in grado di svolgere compiti al posto nostro come prenotazioni di biglietti aerei, organizzazione di viaggi e la messa in pratica di azioni che solitamente faremmo noi all'interno delle applicazioni.

Batteria VOTO: 9.5 Se c’è un aspetto in cui il OnePlus 13R eccelle, è sicuramente l’autonomia. La batteria da 6.000 mAh offre un’ottima durata, permettendo di coprire tranquillamente un’intera giornata di utilizzo intenso senza la necessità di ricariche intermedie. Nei test, il telefono ha totalizzato un active use score di 15 ore e 9 minuti, un risultato che lo pone tra i migliori della categoria. La ricarica da 80W permette di raggiungere il 50% in soli 20 minuti e il 100% in circa 52 minuti, un tempo accettabile ma non ai livelli dei modelli Xiaomi o Realme che superano i 100W.