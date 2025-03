TOTALE PUNTI 8.2 realme 14 Pro+ Realme 14 Pro e Pro+ sono proposte concrete, ideali per chi cerca equilibrio e qualità, ma non prive di compromessi: abbiamo provato la versione più prestigiosa, quella che viene realizzata in due colorazioni completamente differenti tra di loro, con caratteristiche tecniche profondamente diverse. Solo una delle due cambia il suo colore, in funzione della temperatura a cui viene esposta, noi però abbiamo provato l'altra, quella realizzata in pelle vegana, con una colorazione più sobria, estremamente gradevole al tatto, oggi raccontiamo com'è andata.

PRO Design compatto

Uso tecnologia termocromatica

Batteria capiente

Fotocamera principale di buon livello CONTRO Processore limitato

Poche funzionalità AI

Software poco originale

Qualità riprese video nella media

Design VOTO: 9.5 Il design è il grande punto di forza di Realme 14 Pro+, specialmente nella versione Pearl White con tecnologia termocromatica che cambia colore al variare della temperatura. Il colore base è bianco, ma con il cambio della temperatura si aggiungono tonalità di blu. I materiali eco-sostenibili utilizzati, ispirati alle creature marine, donano al dispositivo una personalità unica. Ottima anche la versione in pelle vegana grigia, resistente e raffinata. Nel complesso, il telefono è molto ergonomico, elegante e comodo nell’uso quotidiano. Bisogna però sottolineare che la stessa azienda avvisa che la capacità di cambiare colore della cover posteriore diminuisce con il passare del tempo. realme ha lavorato con uno studio di design danese, che ha contribuito ad ottimizzare l'impatto estetico, con la scelta della collocazione simmetrica delle fotocamere posteriori, accompagnate da tre luci LED. Lo spessore è solo di 8,3 mm, per un peso inferiore ai 194 g, numeri davvero impressionanti se si pensa alla dimensione della batteria su cui torniamo a breve.

Hardware e specifiche tecniche VOTO: 7.5 Il compromesso principale di questo smartphone è sicuramente il chipset Snapdragon 7s Gen 3, che offre performance buone ma non eccezionali. Ideale per un uso quotidiano, navigazione, social e gaming leggero, ma limitante per chi cerca il massimo delle prestazioni o un utilizzo avanzato dell’IA. La memoria interna va da 128 a 512 GB, a seconda della versione che viene scelta, mentre la memoria RAM va da 8 a 12 GB, ma può essere estesa anche attraverso un trick del software che sottrae parte della memoria interna per allocarla come RAM. Il dettaglio, forse più sorprendente di questo smartphone è che manchi il Wifi 7, che ormai dovrebbe essere uno standard acquisito: forse per fare qualche economia e contenere il prezzo complessivo del cellulare, realme ha scelto di usare il wifi 6, insieme a bluetooth 5.2, NFC e GPS. Può essere utile sapere che realme 14 Pro+ supporta anche l'uso di eSIM, dettaglio abbastanza raro in questa fascia di prezzo, ma risulta ancora più interessante la certificazione IP69, per la protezione da acqua e polvere, che si abbina agli standard militari di resistenza alle sollecitazioni. Ottima la presenza del sistema di raffreddamento che mantiene stabili le temperature anche sotto stress.

Software VOTO: 8 Realme UI 6.0 basato su Android 15 offre una buona esperienza utente, fluida e stabile, ma è evidente l’assenza di originalità, visto che l'impatto grafico è molto simile a quello delle interfacce Oppo e OnePlus. Un software solido e affidabile, ma che potrebbe deludere chi cerca personalizzazione o innovazioni esclusive. La principale delusione, considerato il prezzo di vendita, potrebbe venire dalla scarsa disponibilità di soluzioni basate su AI, che si limitano all'elaborazione delle foto. Non sono presenti (per ora) opzioni per trascrizione testi, elaborazioni di risposte e altre funzionalità avanzate.

Fotocamera VOTO: 8 La fotocamera principale, Sony IMX896 da 50 MP con OIS, garantisce foto dettagliate e ben equilibrate. Interessante il sensore periscopico Sony IMX882 con zoom ottico 3X e digitale fino a 120X, raro in questa fascia di prezzo. La qualità fotografica è molto buona in condizioni ideali, meno entusiasmante invece nei video e nelle riprese notturne. Quello della fotocamera è il contesto in cui il processore di Qualcomm viene sfruttato in modo intensivo: l'AI migliora i dettagli, soprattutto negli scatti effettuati con lo zoom. Ma non si devono attendere miracoli, il risultato degli scatti è buono, ma non eccezionale.

Batteria VOTO: 8 La batteria è uno degli aspetti migliori di Realme 14 Pro+: 6000 mAh con ricarica ultra rapida a 80W, in grado di completare una carica in appena 25 minuti. Autonomia eccellente anche con utilizzo molto intenso, perfetta per utenti esigenti. Bisogna però essere trasparenti: con una capacità di 6000 mAh, ci saremmo aspettati una migliore gestione dei consumi, dato che alla fine di una giornata è difficile riuscire ad avere più del 20% di autonomia residua. Sulla carta, confidavamo in quasi due giorni di utilizzo, risultato difficile da raggiungere; in ogni caso, una giornata piena di lavoro è garantita e la batteria è uno dei punti di forza.