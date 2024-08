Tutto questo avviene grazie ad alcuni impulsi micro elettrici, che i nostri sensi non recepiscono, ma che sono utili per rilevare diversi parametri connessi al nostro stato di salute. Withings Body Scan fa anche di più, cerchiamo di capire cosa e come.

Sembra un dettaglio secondario ma in realtà risponde a molte delle critiche che gli specialisti medici spesso rivolgono ad altri modelli di bilancia smart: effettuando alcune misurazioni con impulsi che passano attraverso i piedi, secondo gli esperti la valutazione che viene effettuata dell'indice di massa corporea, per fare un esempio, tiene conto solo della composizione delle gambe e quindi sarebbe meno attendibile.

Le misurazioni che si possono effettuare VOTO: 9

Utilizzare la bilancia smart Withings Body Scan è un processo intuitivo e molto simile a quello delle bilance tradizionali. La misurazione del peso richiede semplicemente di salire sulla bilancia, mentre per le misurazioni più avanzate è necessario seguire alcuni passaggi aggiuntivi.

Per iniziare, bisogna scaricare l’applicazione Withings, precedentemente nota come Health Mate. Questa app centralizza i dati raccolti non solo dalla bilancia, ma anche da altri dispositivi Withings come misuratori di pressione smart, termometri intelligenti e smartwatch ibridi avanzati. I dati possono essere sincronizzati con Apple Health o Google Fit, offrendo una panoramica completa della salute dell’utente.

Dopo aver configurato la bilancia e collegato l’app, è possibile procedere con le misurazioni avanzate. La principale innovazione della Withings Body Scan è l’utilizzo di un manubrio collegato al piatto della bilancia. Questo manubrio, impugnato durante la misurazione del peso, permette di raccogliere dati dettagliati sulla composizione corporea.

In pochi secondi, la bilancia misura la massa muscolare e visualizza i risultati in un grafico 3D sulla app, mostrando la distribuzione della massa muscolare e del grasso su braccia, gambe e busto. Questi dati vengono confrontati con quelli di altre persone simili per peso, altezza ed età, facilitando la comprensione del proprio stato fisico.

Oltre alla composizione corporea, la Withings Body Scan registra la frequenza cardiaca e, in circa 30 secondi, esegue un elettrocardiogramma. I risultati possono essere esportati in formato PDF e condivisi con il medico o il personal trainer.

Un'altra funzione avanzata è la valutazione della salute dei nervi, ottenuta tramite l’analisi del controllo del sistema nervoso sulle ghiandole sudoripare dei piedi. Questo processo utilizza micro tensioni impercettibili per l'utente, garantendo una valutazione sicura e indolore.

Per una corretta valutazione dell’età vascolare, è necessario effettuare almeno cinque misurazioni. Questo parametro riflette lo stato delle arterie e viene determinato tramite l’algoritmo sviluppato in collaborazione con cardiologi, che misura il tempo impiegato dal sangue per viaggiare dal cuore ai piedi (Pulse Wave Velocity). Questi dati forniscono una visione accurata dello stato di salute cardiovascolare dell’utente.

La bilancia Withings Body Scan offre quindi un’ampia gamma di misurazioni avanzate, tutte accessibili tramite una procedura semplice e intuitiva, arricchendo significativamente la comprensione della propria condizione fisica.