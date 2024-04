TOTALE PUNTI 8.1 Recensione Xiaomi 14 Ultra Quando si parla di Xiaomi 14 Ultra, il primo dettaglio che balza all'occhio è quello della sua fotocamera, se non per altro per il fatto che è fisicamente enorme, segno evidente della sua importanza nel contesto di questo smartphone. Possiamo anticipare che per la prima volta, da quando Xiaomi ha siglato un accordo di collaborazione con Leica, vediamo dei risultati concreti del lavoro comune fatto, in grado di fare la differenza rispetto alla concorrenza. C'è però una premessa importante: per godere pienamente dei vantaggi offerti da questo smartphone e dalla sua fotocamera, bisogna avere qualche rudimento di fotografia. è difficile riuscire a sfruttare il suo potenziale, se non si va un po' oltre il classico "punta e scatta". Ne parliamo a breve.

PRO Performance processore eccellente

Ottima fotocamera

Registrazione video al top CONTRO Photography Kit molto costoso

Durata della batteria appena discreta

Selfie cam sufficiente

Prezzo molto alto

Unboxing: il contenuto della confezione VOTO: 8 Che Xiaomi 14 Ultra sia un prodotto pregiato lo si capisce già dalla confezione, che contiene anche il caricatore da 90 W, ormai ma merce rara. C'è anche una cover in silicone, utile per la protezione del cellulare, che con le sue misure particolarmente generose rischia sempre l'effetto saponetta. In ogni caso, confezione completa con tutto ciò che serve, in particolare il caricatore in grado di garantire una velocità di ricarica impressionante.

Design e specifiche tecniche VOTO: 8 Xiaomi 14 Ultra è un cellulare discretamente ingombrante, dato che pesa quasi 230 g e presenta uno spessore vicino al centimetro. Può avere anche la funzione specifica di strumento per l'allenamento, perché con questo genere di smartphone ci si avvicina al mondo del sollevamento pesi. Andando oltre il suo aspetto, dobbiamo sottolineare che Xiaomi ha infarcito questo smartphone di tutta la migliore tecnologia possibile, a partire dal wifi 7, il bluetooth 5.4, il connettore USB-C, con lo standard 3.2, che supporta anche la display port. In altre parole, è possibile collegare un monitor direttamente al cellulare, senza bisogno di utilizzare strumenti esterni. C'è un sensore per le impronte digitali ottico, uno dei pochi dettagli che ci hanno fatto storcere il naso, perché per questo tipo di smartphone avremmo preferito una soluzione agli ultrasuoni. Ovviamente, è presente un ricevitore per la geolocalizzazione, che funziona su più bande ed è compatibile con molteplici servizi oggi presenti sul mercato. Tra gli altri dettagli tecnici da evidenziare ci sono gli altoparlanti stereo, che supportano anche la modalità hi-res wireless. Insomma, dal punto di vista prettamente tecnico, questo è un prodotto in linea con le migliori proposte del mercato, tra cui ovviamente menzioniamo iPhone 15 Pro Max e Galaxy S24 Ultra.

Hardware Processore e Memoria VOTO: 8 Potremmo saltare questo capitolo "a piè pari", oppure fare copia e incolla dalle schede tecniche degli altri smartphone al top della gamma nel 2024, perché processore, memoria e dotazione della RAM sono praticamente identici a quelli dei campioni del mercato, come Galaxy s24, oppure OnePlus 12. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l'ultimo nato dell'azienda americana, che è capace di usare l'intelligenza artificiale a bordo dello smartphone, ma che al momento non lo fa, perché i servizi di cui sarebbe potenzialmente capace non sono stati sbloccati. La memoria interna va da 256 GB ad 1 TB, ovviamente con lo standard UFS 4.0, ovvero quello più efficiente per lettura e scrittura dei dati. Xiaomi 14 Ultra ha una dotazione di memoria RAM da 12 a 16 Gb, a seconda dei modelli che vengono scelti. In ogni caso, la dotazione tecnica di questo smartphone è tra le migliori che si possano avere in questo momento, indipendentemente dal marchio o dal modello scelto, se si resta nella fascia premium del mercato.

Il display VOTO: 9 Per usare un termine strettamente tecnico, potremmo dire "grande". In realtà possiamo andare anche un po' oltre nel descrivere la nostra prova del display di Xiaomi 14 Ultra. In primo luogo parliamo di un pannello con bordi curvi con diagonale da 6.73", che è quasi una rarità, dato che quasi tutti i produttori oggi stanno optando per soluzioni a schermo piatto. Uno dei dettagli più accattivanti è quello del picco di luminosità a 3000 nits, che può dire poco a chi non mastica le note più tecniche, ma che si traduce in una leggibilità estrema, anche alla luce diretta del sole. Il display di Xiaomi 14 Ultra è un LTPO AMOLED, che gestisce una frequenza di aggiornamento dinamica, che arriva fino a 120 hz. La protezione per cadute, graffi e urti è affidata ad una soluzione proprietaria, di cui però non conosciamo le caratteristiche di resistenza. Per sintetizzare: lo schermo di Xiaomi 14 Ultra è grande, super luminoso ed estremamente fluido. Cosa si può volere di più?

Fotocamera VOTO: 8.5 La fotocamera di Xiaomi 14 Ultra è realizzata in collaborazione con Leica, garanzia di qualità, ma come abbiamo già anticipato nella nostra premessa per riuscire a sfruttare le sue principali caratteristiche bisogna avere qualche nozione di fotografia, perché se si prende il cellulare, si apre la fotocamera e si scatta una foto senza alcun tipo di artificio, diventa difficile notare le differenze rispetto a 1000 altri prodotti presenti sul mercato. Certo, la dotazione base è veramente notevole perché c'è un processore da un pollice, la cui dimensione è superiore a quella di tutti i dispositivi della concorrenza, compresi iPhone e Galaxy S24. Un sensore così grande permette di catturare più informazioni e quindi di avere scatti di qualità migliore, ma il risultato diventa ancora più efficiente grazie alle lenti, realizzate in collaborazione con il colosso tedesco della fotografia. Sono presenti ben quattro sensori da 50 megapixel, tre dei quali assistiti dalla stabilizzazione ottica, con una focale che va da 12 a 120 mm, ovvero da un grandangolo con 122° di apertura fino ad uno zoom periscopico 5X. In mezzo c'è anche uno zoom ottico 3.2X, ma se tutto questo non basta bisogna segnalare anche la presenza di un sensore TOF 3D, quello che serve per un calcolo preciso della profondità e quindi per un effetto bokeh al massimo della qualità. Grazie alla collaborazione con Leica, sono presenti diversi filtri che richiamano la tradizione fotografica, in particolare quello per un meraviglioso bianco e nero. bisogna aggiungere che è possibile scattare fotografie in modalità RAW, che permette poi di fare qualunque genere di elaborazione in post produzione. C'è un elemento degno di nota, il fatto che il sensore principale, che come detto è da 50 megapixel, possa garantire anche un'apertura variabile da F/1.6 a F/4.0, che permette di adattare gli scatti a tutte le condizioni possibili, anche quelle con poca luce. Abbiamo messo Xiaomi 14 Ultra nelle mani di una fotografa abituata ad utilizzare fotocamere Leica e i risultati degli scatti sono stati semplicemente eccezionali. se aggiungiamo che i video sono tra i migliori in assoluto che siamo riusciti a realizzare con uno smartphone, possiamo far capire perché questo prodotto ci ha lasciati di stucco. Per i super appassionati della fotografia c'è anche un accessorio in più, venduto a parte, a caro prezzo, ovvero il Leica Photography Kit, una cover speciale che permette di aggiungere filtri alle lenti, su cui si incastra anche un'impugnatura simile a quella di una fotocamera, con un tasto di scatto a doppia profondità, che si abbina con il controllo dello zoom e una "rotella" personalizzabile, che può essere sfruttata per il controllo della luminosità, dell'esposizione, o di qualunque altro parametro presente nella fotocamera.

Batteria VOTO: 7 La batteria di Xiaomi 14 ultra è forse il dettaglio su cui abbiamo più perplessità, perché la sua durata non è il massimo: in effetti bisogna tenere conto del fatto che alimentare un display così grande e così definito richiede una buona dose di energia, ma in generale la sensazione è che si possa migliorare notevolmente il rapporto tra prestazioni e consumi di questo smartphone. C'è però di buono che grazie al caricatore da 90 W si può andare da zero a 100% in 35 minuti e si può sfruttare anche la ricarica wireless da 80 W, che permette di fare una ricarica completa in poco più di tre quarti quarti d'ora. Per evitare fraintendimenti, preferiamo sottolineare che una singola carica è sufficiente per un'intera giornata di utilizzo, ma si arriva a sera con un'autonomia davvero risicata, impensabile andare oltre.

Il software VOTO: 8 Anche Xiaomi 14 Ultra è arrivato sul mercato con il nuovo sistema operativo di Xiaomi HyperOS, ovvero la nuova interpretazione di Android della grande azienda cinese. Stiamo parlando di un software che è stato realizzato per poter essere adattato a tutti i tipi di dispositivi oggi presenti sul mercato, dagli smartphone agli orologi, fino ad addirittura all'automobile recentemente messa in vendita sul territorio cinese. HyperOS è il vero collante di un grande ecosistema, che grazie a questo software dovrebbe essere messo in comunicazione in modo semplice semplice, intuitivo ed immediato. Abbiamo sicuramente potuto apprezzare la leggerezza di questo software, la velocità con cui risponde ai comandi, anche se forse ci sono alcune applicazioni di troppo, il classico "bloatware" che non abbiamo mai amato, ad esempio l'applicazione di Aliexpress o quella della MiCommunity. In ogni caso, poca cosa rispetto ai pregi di questo sistema operativo, che è veramente ben fatto.