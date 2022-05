Recensioni online: come usarle per promuovere la tua azienda

Viviamo in un mondo iperconnesso dove tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno possono essere reperite facilmente online. Una nuova condizione che ha cambiato anche il modo in cui i clienti scelgono i prodotti e i servizi che acquistano ormai soprattutto in rete.

Per questo motivo, le aziende che vogliono aumentare e consolidare il proprio bacino di clienti devono investire sulla propria presenza online, per gestire in modo efficace il proprio profilo digitale. Questo non significa solo avere dei profili aziendali su Google MyBusiness o PagineGialle.it aggiornati con i dati più recenti, oppure avere un sito web e un profilo social aziendale ben curato. Gestire la propria presenza online richiede una gestione efficace delle recensioni. Le recensioni online positive rappresentano, indubbiamente, un importante strumento pubblicitario per l’azienda, mentre quelle negative possono creare facilmente un danno reputazionale, portando anche alla perdita dei clienti. Su alcuni siti come Google, inoltre, gli utenti possono anche pubblicare domande, rivolte all’attività, direttamente nel profilo azienda del cliente. Non resta quindi che affidarsi a un servizio di presenza online come InRete di Italiaonline, che permetta un monitoraggio costante e una gestione ottimale delle recensioni e delle domande online.

Come le recensioni possono aiutare la presenza online

Per capire come le recensioni possono aiutare a promuovere l’azienda online, bisogna fare una distinzione fondamentale tra quelle positive e quelle negative. Le recensioni sono il biglietto da visita migliore per ogni azienda, perché i clienti attuali parlano a quelli potenziali, offrendo una valutazione del prodotto e del servizio che risulta sincera e quindi affidabile.

Se le recensioni sono positive, l’azienda può ottenere grandi vantaggi: la reputazione del brand cresce, sia in termini di efficienza che di affidabilità, aiutando a conquistare con facilità nuovi clienti. Anche le recensioni negative, al contrario di quanto si possa pensare, se ben gestite possono aiutare a far crescere la reputazione aziendale.

Si pensi a una recensione negativa di un cliente insoddisfatto: valutando se questa sia stata obiettiva nel definire i limiti e i difetti del prodotto e del servizio offerto, si potrà rispondere in modo assertivo. Al contrario, un’azienda che in una risposta a una recensione negativa “meritata" riconosce pubblicamente il proprio errore, impegnandosi a migliorare, potrà avere una seconda chance dal cliente deluso, e attirare nuovi clienti trasformando un punto a sfavore in un grande vantaggio.

Gestire le recensioni online: gli strumenti migliori

Vediamo ora quali sono gli strumenti a disposizione delle aziende e dei liberi professionisti per monitorare e gestire le recensioni online. Ad oggi i clienti di un brand possono lasciare recensioni su tantissime piattaforme: si va dalle pagine social aziendali, come Facebook e Instagram, fino ai siti specializzati come Trustpilot, Tripadvisor e Foursquare, e ancora Google, PgCasa e Pagine Gialle.

Ad ogni modo, il monitoraggio dei feedback online richiede un investimento sia in termini di tempo che di risorse. Dopo la fase di monitoraggio, si passa alla vera e propria gestione: il consiglio, infatti, è di rispondere sempre, sia alle recensioni positive che, soprattutto, a quelle negative, in modo da poter creare un canale di comunicazione diretto con i clienti e aumentare la fiducia nel brand.

Per risparmiare tempo e risorse, e quindi denaro, il suggerimento è di affidarsi a uno dei servizi online che permetta da una sola piattaforma di monitorare le recensioni online dei clienti e di gestirle al meglio. Tra i migliori servizi c’è InRete di Italiaonline, che offre una piattaforma ottimizzata sia da desktop che da mobile per monitorare e rispondere in modo facile e veloce a tutte le recensioni online del proprio brand, dando anche la possibilità di chiedere ai propri contatti di pubblicarne di nuove, e aumentare così la considerazione e la reputazione del proprio brand nel digitale.