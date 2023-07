Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: RedMagic

Dopo la presentazione per il mercato cinese, andata in scena nelle scorse settimane il Nubia RedMagic 8S Pro arriva ufficialmente anche in Italia. Il nuovo e attesissimo gaming phone di ZTE è saltato subito all’occhio per la presenza di una versione potenziata del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (la Leading Version, appunto) e per un quantitativo di RAM esagerato: ben 24 GB, un quantitativo che, purtroppo, non arriverà sui mercati europei con i consumatori nostrani dovranno accontentarsi “solo” di 12 o 16 GB di RAM.

Oltre a questo, però, parliamo di un top di gamma in piena regola, con una scheda tecnica di altissimo livello pronta a dare filo da torcere a tutti i dispositivi della stessa categoria attualmente in commercio. E molto probabilmente a batterli.

Nubia RedMagic 8S Pro: Scheda tecnica

Il RedMagic 8S Pro ha un display AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione FHD+ (2.480×1.116 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version (la versione overclockata del classico chip) con GPU Adreno 740 a cui si affiancano 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio per l’archiviazione.

Come detto in apertura, per il mercato globale è scomparsa la versione con 24 GB di RAM, una delle specifiche più interessanti della versione cinese che avrebbe potuto davvero fare la differenza. A queste caratteristiche si affianca anche il chip Red Magic R2, che interviene sui controlli, sulla vibrazione e sul tocco per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di gioco.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.9) con autofocus veloce PDAF, uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.0). Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, l’USB-C 3.1, l’ingresso per il jack da 3.5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione con GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente, naturalmente, anche il chip per l’NFC.

La batteria all’interno del RedMagic 8S Pro è da 6.000 mAh con ricarica cablata a 65W, mentre non c’è traccia della ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria RedMagic OS 8.

Il RedMagic 8S Pro sarà preordinabile dal prossimo 27 luglio sul sito ufficiale italiano di RedMagin in tre colorazioni: Midnight, Platinum e Aurora (una versione nera con cover posteriore trasparente) al prezzo suggerito di:

RedMagic 8S Pro – 12/256 GB (colorazione Midnight): 649 euro

RedMagic 8S Pro – 16/512 GB (colorazione Platinum): 779 euro

RedMagic 8S Pro – 16/512 GB (colorazione Aurora): 799 euro

A partire dal prossimo 27 luglio sarà disponibile la Early Bird Offer che con 1 euro permette agli utenti di ottenere un coupon da 30 euro da utilizzare sul sito per gli acquisti Early Access, disponibili dal prossimo 2 agosto. La vendita dello smartphone inizierà ufficialmente il 3 agosto e, probabilmente, il dispositivo sarà disponibile sin da subito anche su Amazon.

Inoltre, registrandosi sul sito ufficiale di Redmagic è possibile provare un gioco che permette l’accesso a premi esclusivi come uno sconto del 50% sull’acquisto del RedMagic 8S Pro oppure di riceverlo gratis. Ulteriori informazioni saranno disponibili sulle pagine ufficiali sempre a partire dal 27 luglio.