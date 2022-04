Redmi 10, lo smartphone lowcost oggi è un best buy: super offerta

Quando si pensa a uno smartphone lowcost e con ottime caratteristiche, il primo pensiero va subito a qualche dispositivo realizzato da Xiaomi e da Redmi. E il motivo è molto semplice: hanno dei prezzi di listino decisamente inferiori ai concorrenti e realizzati con materiali affidabili. Come ad esempio il Redmi 10, smartphone medio di gamma che oggi troviamo in offerta al prezzo di un entry-lvel. Grazie allo sconto del 34% , è disponibile su Amazon a 150€, prezzo abbordabile e alla portata di molti.

Il Redmi 10 è uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo lanciati lo scorso anno e la scheda tecnica ci spiega il perché. Ha uno schermo ampio e con una frequenza di aggiornamento di 90Hz che ne rende più fluido l’utilizzo, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP e una super batteria da 5000mAh che permette di utilizzarlo per due giorni senza dover ricaricare. E per non farci mancare nulla. È anche molto leggero e sottile. Insomma, è lo smartphone ideale per tutti coloro che vogliono spendere poco e bene.

Redmi 10: la scheda tecnica

Le caratteristiche del Redmi 10 lo rendono uno smartphone interessantissimo, soprattutto in correlazione con il prezzo di vendita. Solitamente un dispositivo con queste caratteristiche costa almeno un centinaio di euro in più.

Lo schermo è da 6,5" con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90Hz, una caratteristica che oramai ritroviamo sempre in più smartphone. La frequenza di aggiornamento non è statica, ma si aggiorna automaticamente in base all’utilizzo dello smartphone: con schermo fisso è impostata a 45Hz, con lo streaming video viene aumentata a 60Hz, mentre raggiungere il massimo con lo scorrimento delle app social e con i videogame. Questo permetto al dispositivo anche di ottimizzare il consumo della batteria.

Sotto la scocca troviamo il chipset Helio G88 con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Per la parte audio sono presenti due potenti speaker che funzionano molto bene. Molto interessante il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo quattro fotocamere: quella principale da 50MP, poi un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e due fotocamere da 2 MP, una per gli scatti macro, l’altra per la profondità di campo.

A chiudere il cerchio troviamo una super batteria da 5000mAh che con un utilizzo normale del dispositivo assicura fino a 2 giorni di autonomia. Il lettore per le impronte digitali è posizionato lateralmente e non sotto lo schermo. Presente anche il jack audio da 3,5mm.

Redmi 10 in offerta: prezzo e sconto

Minimo storico su Amazon per lo smartphone Redmi 10, un ottimo medio di gamma che si comporta più che bene nella vita di tutti i giorni. Oggi lo troviamo sul sito di e-commerce alla cifra tonda di 150€, con uno sconto del 34% rispetto al prezzo di lancio. Il risparmio è di quasi 80€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando in fase di check-out il servizio offerto da Cofidis. Lo smartphone viene spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

Redmi 10