Redmi 10C al minimo storico: sconto sconvolgente

Con l’aumento del prezzo delle materie prime e dei semiconduttori trovare uno smartphone sotto i 150€ è diventato molto complicato. O ci si accontenta di dispositivi entry level di marche quantomeno discutibili oppure si aspetta un’ottima offerta. Offerta che è arrivata oggi: su Amazon troviamo il nuovo Xiaomi Redmi 10C al minimo storico grazie allo sconto del 27% che fa scendere il prezzo sotto i 140€. Un vero affare per uno smartphone veramente lowcost, ma che allo stesso tempo assicura prestazioni più che discrete. Certo non è un fulmine nell’apertura delle app, ma per l’utilizzo quotidiano è veramente ottimo (chiamate, app di messaggi, app social e notizie).

Il Redmi 10C ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere: uno schermo ampio e con buoni colori, un processore affidabile (difficile trovare qualcosa meglio di uno Snapdragon), un buon comparto fotografico (la fotocamera principale è da 50MP) e una batteria che assicura almeno due giorni di utilizzo. L’offerta non ha una scadenza e potrebbe terminare molto presto, per questo vi consigliamo di approfittarne subito. Difficilmente troverete uno smartphone lowcost con un rapporto qualità-prezzo migliore.

Redmi 10C: la scheda tecnica

Xiaomi non ha certo risparmiato sulla qualità dei materiali e dei componenti. Il prezzo non deve trarre in inganno: il Redmi 10C è un dispositivo ottimo sotto diversi aspetti. E per capirlo basta vedere la scheda tecnica in dettaglio.

Partiamo da una delle caratteristiche migliori: lo schermo. Lo smartphone monta un display AMOLED da ben 6,71", il che lo rende perfetto per vedere contenuti multimediali mentre si è in viaggio (anche serie TV e film sulle piattaforme di streaming come Amazon Prime Video e Netflix). Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 680 che assicura delle buone prestazioni supportato da 4GB di RAM e da 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Il comparto fotografico si addice perfettamente al dispositivo. Nella parte posteriore c’è un obiettivo principale da 50MP supportato da un sensore di profondità da 2MP pensato per i ritratti. Per migliorare la qualità delle immagini c’è anche il supporto dell’intelligenza artificiale che interviene direttamente sui colori e sui contrasti. Non manca una modalità notturna per scattare immagini luminose anche quando c’è poca luce.

Altro aspetto importante del Redmi 10C è la batteria da ben 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni in base all’utilizzo che se ne fa. Per chiudere c’è anche il jack audio da 3,5mm per collegare le cuffie con filo, caratteristica che oramai non trova posto sui dispositivi di fascia alta ma che si rivela sempre molto utile.

Redmi 10C in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Redmi 10C: lo smartphone lowcost di Xiaomi è in offerta su Amazon a un prezzo di 139€ grazie allo sconto del 27%. Il risparmio netto è superiore ai 50€, una buona cifra considerando il prezzo del dispositivo. Lo smartphone viene spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per il reso si hanno a disposizione i classici trenta giorni di tempo.

