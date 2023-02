Redmi 12C sta per arrivare anche in Italia

Dopo il lancio in Cina, avvenuto a inizio gennaio, manca già poco al lancio globale di Redmi 12C. L’ultimo tra gli smartphone economici di casa Xiaomi ad essere portato sui mercati internazionali sarà, secondo il sito indiano MySmartPrice, identico alla versione cinese. Quindi massima priorità al risparmio, e non alle prestazioni, come dimostrano praticamente tutte le scelte tecniche fatte dal gigante cinese su questo modello.

Redmi 12C, caratteristiche tecniche

Il prossimo 26 febbraio, secondo MySmartPrice, sarà il giorno in cui Xiaomi svelerà al Mobile world Congress di Barcellona la versione globale di Redmi 12C che, come accennato, dovrebbe essere identica a quella cinese.

Se sarà così, allora Redmi 12C avrà un SoC Mediatek Helio G85 e verrà proposto sui mercati internazionali con due diverse dotazioni di RAM e spazio di archiviazione. La prima vedrà solo 3 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione eMMC 5.1. La seconda variante con 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Per entrambe è comunque prevista la possibilità di aumentare lo spazio di archiviazione tramite scheda microSD fino a 512 GB.

Il display ha una diagonale di 6,71 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Questo display è di tipo LCD ed è in grado di raggiungere i 500 nit di luminosità. Nella parte posteriore, per registrare video e scattare foto, ci sono due fotocamere: la principale da 50 MP e un sensore di profondità da 0,8 MP.

Nell’isola che ospita i sensori fotografici Xiaomi ha inserito, al fianco di questi, anche il sensore di impronte digitali per sbloccare lo smartphone. Per i selfie e le videochiamate, nella parte anteriore, è prevista una fotocamera anteriore da 5 MP inserita in un notch a goccia.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica a 10W tramite porta micro USB. Presente anche il sempre utile jack per cuffie da 3,5 mm. Lo smartphone Readmi 12C ha una scocca in plastica resa antiscivolo dalle strisce diagonali presenti nella parte anteriore.

Il suo peso si attesta a 192 grammi e le sue misure sono 168,76 x 76,41, per uno spessore 8,7 mm.

Redmi 12C: quanto costerà in Italia

In attesa del lancio ufficiale di Redmi 12C, durante il quale si sapranno con certezza prezzi e disponibilità sul mercato italiano, si ipotizza che la variante 3/64 GB avrà un prezzo di 170 euro mentre quella da 4/128 GB arriverà a costare 200 euro.