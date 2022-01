Redmi 9A, lo smartphone lowcost in offerta a un prezzo imperdibile

Redmi è un brand che nel mondo degli smartphone abbiamo imparato a conoscere molto bene: fa parte della grande famiglia Xiaomi ed è stato lanciato per andare a occupare delle nicchie di mercato ben precise. Gli smartphone Redmi si contraddistinguono soprattutto per un ottimo rapporto qualità-prezzo e solitamente sono dedicati alla fascia di prezzo medio-bassa. L’azienda è una delle poche che ancora riesce a lanciare smartphone che costano meno di 100€, sempre più una rarità in un mercato in cui i prezzi sono saliti molto negli ultimi anni.

Un esempio è il Redmi 9A, in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante: 99,99€, il 17% in meno rispetto al prezzo di listino. Il Redmi 9A è uno smartphone entry-level lowcost con una scheda tecnica che non spicca certo per la potenza dei componenti. Ma non è quello che si chiede a questo smartphone, che deve essere affidabile, con una super batteria e che faccia girare le applicazioni principali: social, WhatsApp e quelle del sistema Google. Niente di più, niente di meno. Inoltre, ha anche uno schermo molto grande, perfetto per chi ha problemi alla vista e ci vede poco.

Redmi 9A: le caratteristiche tecniche

Tra gli smartphone che costano meno di 100€ è difficile trovare qualcosa di meglio del Redmi 9A. Oltre ad avere la garanzia del brand cinese, monta componenti molto affidabili, anche se non garantiscono prestazioni elevati. E anche la fotocamera posteriore non è così malvagia. Ma andiamo con ordine e analizziamo la scheda tecnica del Redmi 9A.

Una delle caratteristiche migliori dello smartphone lowcost è l’ampio display da 6,53” che permette di leggere facilmente i messaggi che ci arrivano e anche di vedere video sui social o su YouTube. Lo schermo ha ricevuto anche la certificazione di protezione dalla luce blu: gli occhi sono meno stanchi anche guardando per tante ore il display. Sotto la scocca trova posto il chipset MediaTek Helio G25 con a supporto 2GB di RAM e 32GB di memoria interna.

Nella parte posteriore trova posto un’unica fotocamera da 13 Megapixel con l’aiuto dell’intelligenza artificiale per migliorare la qualità degli scatti. Di giorno le foto sono più che discrete ed è possibile anche registrare video divertenti grazie ai vari effetti presenti nell’app fotocamera. La selfie camera, invece, integra la modalità Bellezza per migliorare le luci e per scattare immagini perfette.

Altro punto di forza è la batteria da 5000mAh che permette di coprire fino a due giorni senza troppi patemi. E grazie agli oltre 1000 cicli di ricarica supportati dalla batteria è possibile utilizzare lo smartphone per più di 2 anni e mezzo senza notare nessun degrado della batteria. Per lo sblocco dello smartphone c’è il riconoscimento facciale.

Redmi 9A in offerta: prezzo e sconto

A 99,99€ il Redmi 9A è da prendere al volo, soprattutto se volete acquistare uno smartphone nuovo e non volete spendere una cifra elevata. Tra i cellulari lowcost disponibili su Amazon, il Redmi 9A è uno dei migliori, soprattutto perché è in sconto del 17%. Acquistandolo oggi risparmi 20€ sul prezzo di listino. Lo smartphone è spedito da Amazon.

I prezzi presenti sui due banner sono errati: cliccando e aprendo la pagina prodotto vedrete il prezzo giusto di 99,99€.

