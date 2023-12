Redmi Book ufficiali in Cina: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Redmi

Redmi ha presentato ufficialmente i nuovissimi Redmi Book da 14 e 16 pollici, disponibili al momento solo per i consumatori cinesi. Parliamo di due notebook di fascia medio-alta, che condividono buona parte della scheda tecnica, ad eccezione, ovviamente, delle dimensioni del display e della batteria che varia a seconda del modello scelto.

Per ora non è ancora chiaro se i Redmi Book arriveranno anche in versione global o se resteranno esclusiva dei mercati orientali, cosa che come accade spesso in questi casi non è da escludere.

Redmi Book 14: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Redmi Book 14 misura 312,24×220,15×15,9 mm per un peso di 1,37 kg. Ha un display da 14 pollici, con risoluzione 2.8K (2.880×1.800 pixel), refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 300 nit. Lo schermo è, inoltre, compatibile con Dolby Vision.

Il processore è un Intel Core i5-13500H di tredicesima generazione a cui si affiancano 16 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di SSD.

Tra le opzioni di connettività abbiamo: il WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, una porta Thunderbolt 4, due USB-A 3.2, una USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono), l’ingresso HDMI e il chip per l’NFC. Sul notebook trovano posto anche due altoparlanti certificati Dolby Atmos, quattro microfoni e una Webcam da 1.080 p.

La batteria è da 56 Wh con caricabatterie GaN da 100 W. Infine il sistema operativo è Windows 11 Home.

Il Redmi Book 14 può essere già acquistato in Cina in due colorazioni: Starlight Silver e Star Gray. Il prezzo suggerito per il pubblico è di:

Redmi Book 14 – 16/512 GB: 4199 yuan (545,14 euro)

Redmi Book 14 – 16 GB/1 TB: 4499 yuan (584,09 euro).

Redmi Book 16: scheda tecnica e prezzo

Il Redmi Book 16, invece, misura 55,2×248,5×15,9 mm per un peso di 1,68 kg. Identico all’altro modello il display che, però, stavolta è da 16 pollici, con risoluzione 2.8K (2.880×1.800 pixel), refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 300 nit. Confermata nuovamente la compatibilità con Dolby Vision.

Il processore è di nuovo un Intel Core i5-13500H con 16 GB di RAM e gli stessi due tagli di memoria con 512 GB o 1 TB di SSD.

Identiche anche le opzioni di connettività con: il WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, una porta Thunderbolt 4, due USB-A 3.2, una USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono), l’ingresso HDMI e l’NFC. Anche sul Redmi Book 16 troviamo lo stesso comparto audio e la stessa webcam già vista sul modello da 14 pollici.

Sale la batteria e arriva a 72 Wh con lo stesso caricabatterie GaN da 100 W. Identica anche la versione di Windows 11 installata.

Anche il Redmi Book 16 è già disponibile in Cina ma nella sola colorazione Star Gray. Il prezzo suggerito è di: