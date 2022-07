Redmi Note 10, prezzo in picchiata: super sconto su Amazon

Oramai anche il prezzo degli smartphone 5G è calato enormemente rispetto a due-tre anni fa. Anzi, la maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato ha oramai al proprio interno un modem per la rete super veloce. E per questo motivo trovare uno smartphone 5G a poco prezzo non è una novità. Se poi ci aggiungiamo anche le offerte di Amazon, allora lo si paga pochissimo. Ed è proprio il caso del Redmi Note 10 5G, smartphone lowcost che oggi troviamo disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto di ben il 42%. Per il dispositivo si tratta del minimo storico e acquistandolo oggi si risparmiano più di 120€.

Nonostante costi meno di 170€, il Redmi Note 10 5G è un medio di gamma affidabile e performante. E non ha paura di essere paragonato a dispositivi ben più costosi. Ha tutte le carte in regola per essere il vostro prossimo smartphone, come ad esempio uno schermo super fluido con frequenza di aggiornamento di 90Hz, una fotocamera principale da 48MP e anche una batteria da 5000mAh che permette di utilizzarlo senza troppi problemi per due giorni. E per non farci mancare nulla ha anche una modalità di lettura che protegge gli occhi dalla stanchezza. L’offerta non ha una data di scadenza, quindi potrebbe terminare da un momento all’altro.

Redmi Note 10 5G: la scheda tecnica

Il modem 5G è sicuramente una delle caratteristiche che spicca maggiormente nella scheda tecnica del Redmi Note 10. Ma ce ne sono anche alcune altre che fanno capire la bontà del dispositivo.

Un esempio è lo schermo da 6,5" con risoluzione FHD e con refresh rate a 90Hz, caratteristiche che solitamente si trova solo nei dispositivi di fascia superiore. Una frequenza di aggiornamento così elevata rende l’utilizzo del dispositivo più fluido. Il refresh rate, inoltre, si adatta alla tipologia di contenuto: è massimo con le app social e con i videogiochi, scende a 60Hz con i video in streaming, a 50Hz quando è statico e a 30Hz quando riproduciamo i video dallo smartphone. In questo modo anche il consumo della batteria viene ottimizzato. Per lo schermo c’è anche una modalità di lettura 3.0 che adatta la luminosità e i colori in base alle fasi della giornata in modo da non stancare gli occhi.

A bordo troviamo il processore octa-core MediaTek Dimensity 700, che come già detto integra anche il modem 5G. A supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Buono anche il comparto fotografico, composto da ben tre sensori nella parte posteriore. La fotocamera principale è da 48MP e poi troviamo un sensore macro da 2MP e un sensore per la profondità sempre da 2MP. Per quando c’è poca luce, c’è anche la modalità notte per scattare foto luminose.

Ottima la batteria da ben 5.000mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi (e con un utilizzo normale si riescono a coprire anche due giorni). Il sensore per le impronte digitali non è sotto lo schermo, ma posizionato di lato.

Redmi Note 10 5G in offerta: prezzo e sconto

Oggi è il giorno giusto se stavate cercando un nuovo smartphone lowcost con anche il 5G. Il Redmi Note 10 è in offerta su Amazon a un prezzo di 166,62€, con uno sconto di ben il 42% rispetto a quello di listino (lo si paga praticamente la metà). Il risparmio netto è superiore ai 120€, una bella cifra considerando quanto costa. Lo smartphone è disponibile nei magazzini Amazon e viene consegnato nel giro di pochissimi giorni.

Redmi Note 5G