Redmi Note 10 pronto al debutto: le caratteristiche

Manca poco ormai al debutto dello smartphone Redmi Note 10 di Xiaomi e i rumors sulle caratteristiche si fanno sempre più insistenti. Il nuovo smartphone supporterà lo standard di connessione 5G, ma il prezzo dovrebbe rientrare nella fascia media di mercato.

In particolare, Xiaomi si prepara a lanciare il modello numero M2007J22C, che potrebbe essere proprio il prossimo Redmi Note 10. Lo smartphone avrà un processore MediaTek Dimensity 820, una evoluzione rispetto al predecessore Redmi Note 9, che poteva contare su un processore MediaTek Helio G85. Il chipset sarebbe dunque quello già utilizzato per il Redmi 10X 5G e il Redmi 10X Pro 5G. Oltre al modello Note 10, Xiaomi potrebbe lanciare anche una versione Pro di questo modello, con un display ad alta frequenza di refresh e altre funzioni, come il supporto NFC.

Redmi Note 10, le caratteristiche

I rumors sul chipset del Redmi Note 10 sembrano essere diventati certezze. Lo smartphone di fascia media di Xiaomi che supporta il 5G sarà equipaggiato con un Mediatek Dimensity 820 e 8 GB di RAM. Per quanto riguarda la memoria interna, potrebbe essere da 64 GB o da 128 GB. Il display da 6.57 pollici sarà Full HD+ con frequenza di refresh a 90 Hz.

Il comparto fotocamere potrebbe avere una configurazione simile a quella del Redmi Note 9, con una quad-cam nella parte posteriore con sensore principale da 64 megapixel, obiettivo ultra-wide da 8 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel. La fotocamera frontale invece potrebbe essere da 8 megapixel. L’autonomia prolungata sarà garantita da una batteria da 5200 mAh che supporta la ricarica rapida fino a 25 W.

Redmi Note 10, prezzo e data di lancio

Anche se la data di lancio non è ancora nota, il nuovo smartphone potrebbe arrivare a breve sul mercato. Intanto però compaiono le prime indiscrezioni sul prezzo del Redmi Note 10: dovrebbe avere un costo di circa 1000 yuan in Cina, al cambio circa circa 125 euro. Il prezzo finale in Italia potrebbe quindi essere tra i 150 e i 250 euro.