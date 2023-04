Redmi Note 11, l'offerta è eccezionale: lo sconto ti sorprenderà

Smartphone come l’iPhone 14 o il Galaxy S23 sono sicuramente quelli più pubblicizzati dagli utenti, ma non sono tra i più venduti. E il motivo è abbastanza semplice: il prezzo di listino. Non è certo una sorpresa che nella classifica dei telefonini più venduti troviamo molto spesso dispositivi con un prezzo compreso tra i 150 e i 250€, la fascia di prezzo sicuramente più ricercata dagli utenti. Fascia di mercato in cui troviamo un vero affollamento di smartphone e scegliere quello che più si adatta alle nostre necessità non è semplice: ognuno ha le sue caratteristiche e particolarità. Tra i tanti modelli disponibili troviamo anche il Redmi Note 11, smartphone che conosciamo molto bene e che ha fatto registrare un numero di vendite altissimo, il che dimostra le sue indubbie qualità.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Il Redmi Note 11 è il classico ottimo smartphone prodotto dall’azienda cinese, con una scheda tecnica equilibrata e con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo, che diventa eccezionale quando lo troviamo in offerta su Amazon. Esattamente quello che sta accedendo oggi: lo smartphone, infatti, è disponibile con uno sconto del 32% al prezzo più basso di sempre. Una super promo per uno smartphone che vi permette di fare tutto quello che volete, dai videogame fino a video e foto con un’ottima qualità. E la batteria da 5.000mAh vi accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi.

Redmi Note 11

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Redmi Note 11: la scheda tecnica

Non è un top di gamma e non aspira a esserlo. Il prezzo, però, potrebbe ingannare. Solitamente a meno di 170€ si trovano solamente dispositivi entry-level, con una scheda tecnica piuttosto limitata. Non nel caso del Redmi Note 11: lo smartphone è un ottimo medio di gamma che assicura prestazioni più che accettabili.

La conferma arriva vedendo le componenti scelti da Redmi, a partire dallo schermo da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Il display è dotato anche di una modalità di lettura 3.0 che allevia l’affaticamento degli occhi e grazie alla tecnologia Sunlight lo si legge anche sotto la luce diretta del sole. A gestire il tutto troviamo il processore Snapdragon 680 con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Xiaomi (Redmi è un brand/azienda con forti legami con il colosso cinese) ha optato anche per un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo ben quattro fotocamere, con il sensore principale da 50MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e per finire due sensori da 2MP dedicati rispettivamente alle foto macro e alla profondità. La fotocamera per i selfie è da 13MP. Un comparto versatile e che si adatta a qualsiasi situazione: potrai sbizzarrirti con autoritratti perfetti oppure con foto di gruppo senza nessuna sbavatura nei colori.

Chiudiamo con un’altra caratteristica top: la batteria da 5.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e che con un utilizzo normale copre fino a due giorni.

Redmi Note 11 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Redmi Note 11 in offerta a un prezzo di 168,91€, con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Si tratta del prezzo più basso fatto registrare nell’ultimo periodo e acquistandolo adesso si risparmiano circa 80€, una cifra di tutto rispetto per un dispositivo che costa abbastanza poco. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio sviluppato da Cofidis e che si attiva nella fase di check-out (riservato agli utenti Amazon Prime). Lo smartphone viene spedito dal sito di e-commerce, ma le scorte stanno per terminare (al momento ce ne sono disponibili solamente cinque), quindi vi consigliamo di affrettarvi.

Redmi Note 11

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram