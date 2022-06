Redmi Note 11 Pro+ 5G torna al minimo storico: quanto costa ora

Il Redmi Note 11 Pro+ è stato presentato ufficialmente pochi mesi fa in Cina. E l’ottima notizia è che oggi lo troviamo in offerta con uno sconto interessante su Amazon: dunque un telefono super nuovo, dotato di ricarica ultra rapida da 120 W e di una scheda tecnica medio alta, oggi è anche scontato.

Il telefono è dotato di un display Super AMOLED da 6,67 pollici con elevata frequenza di aggiornamento e di specifiche tecniche per le quali la definizione medio di gamma sta davvero stretta. Anche il processore MediaTek Dimensity 920, che contraddistingue il Redmi Note 11 Pro+, è un chip che si è messo in luce negli ultimi mesi per l’equilibrio e l’efficienza e per la capacità di gestire in scioltezza anche app abbastanza pesanti, pur mantenendo consumi limitati. A questo il redmi Note 11 Pro+ aggiunge una buona fotocamera e l’audio stereo. Il risultato è un ottimo smartphone medio, con un prezzo di listino consono alla scheda tecnica ma che, oggi, crolla decisamente più in basso perché Redmi Note 11 Pro+ 5G è di nuovo al minimo storico su Amazon.

Redmi Note 11 Pro+ 5G: caratteristiche tecniche

Il chip a bordo del Redmi Note 11 Pro+ 5G è il MediaTek Dimensity 920, dall’efficienza energetica elevata e che non ha problemi di surriscaldamento. Le memorie disponibili sulla versione sono 6/8 GB di RAM e a 128/256 GB di spazio di archiviazione espandibile con scheda microSD.

Il display è un Super AMOLED, a 120 Hz di refresh, HDR10, con luminosità tipica di 700 nit (1200 nit di picco). Lo scanner per le impronte digitali è posizionato lateralmente, nel tasto d’accensione.

Il comparto fotocamere è rappresentato da un sensore principale Samsung HM2 da 108 MP, da un secondo sensore ultragrandangolare da 8 MP e da un terzo sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore da 16 MP.

Completano la scheda tecnica i due altoparlanti JBL con Dolby Atmos, con un vero stereo fatto con un vero secondo altoparlante e non, come capita spesso, usando la capsula auricolare del telefono come secondo speaker.

Il sistema operativo è Android 11 e la batteria è da 4500 mAh con ricarica rapida da 120 W.

Redmi Note 11 Pro+ 5G: l’offerta di Amazon

Redmi Note 11 Pro+ 5G ha un prezzo di listino di 449,90 euro per la versione base 6/128 GB, che è un prezzo giusto per l’ottima scheda tecnica. Ma oggi è possibile comprarlo ad un prezzo nettamente inferiore perché Redmi Note 11 Pro+ 5G in versione 6/128 GB e con colorazione Green Forest è disponibile venduto e spedito da Amazon a soli 367,28 euro (-82,62 euro, -18%).

Redmi Note 11 Pro+ 5G – Versione 6/128 GB – Colore Green Forest

Se non ci piace il colore verde, anche Redmi Note 11 Pro 5G Graphite Grey e Star Blue (sempre 6/128 GB) sono in sconto: 379,90 euro (-70 euro, -16%).

Redmi Note 11 Pro+ 5G – Versione 6/128 GB – Colore Star Blue

Redmi Note 11 Pro+ 5G – Versione 6/128 GB – Colore Graphite Grey