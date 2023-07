Redmi Note 11 Pro+, il prezzo è eccezionale: sconto per tutti

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Le vacanze sono sempre più vicine e diventa sempre più complicato trovare offerte shock sui siti di e-commerce, soprattutto per smartphone e altri dispositivi elettronici. Per questo motivo quando si trova un’opportunità con uno sconto elevatissimo non bisogna farsela scappare. Ed è quello che accade oggi con il Redmi Note 11 Pro Plus, smartphone top di gamma della grande famiglia Xiaomi, che oggi troviamo su Amazon con uno sconto eccezionale del 42%. Lo si paga quasi la metà e il risparmio totale supera i 200€. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web, a cui aggiungere tutti i benefici assicurati da Amazon, a partire dalla consegna rapida e gratuita.

Cosa ci offre questo telefono? Tutto quello che si richiede solitamente a un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo big e molto fluido, un ottimo processore che non dà problemi con nessun tipo di app e un comparto fotografico caratterizzato da una fotocamera principale da 108MP. E non è tutto: c’è anche la ricarica super rapida fino a 120W che impiega poco più di 15 minuti per assicurare il 100% di autonomia. Insomma, uno smartphone con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro+: scheda tecnica

Un top di gamma al prezzo di un medio di gamma. La promo che troviamo oggi su Amazon per questo Redmi Note 11 Pro Plus è davvero eccezionale. Uno smartphone che non lascia nulla al caso e che punta tutto sulle performance e ad assicurarti la massima affidabilità.

Partiamo dalla prima componente che ruba l’occhio: lo schermo. Redmi ha optato per un pannello AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz per una maggiore scorrevolezza durante l’utilizzo quotidiano. Presente anche la tecnologia Eye Care che protegge gli occhi dalle fastidiose luci blu. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 920 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, tutto quello che serve per le massime performance.

Smartphone top, comparto fotografico top. E non poteva essere altrimenti. Nella parte posteriore è presente un sensore professionale da 108MP coadiuvato dall’intelligenza artificiale per immagini e video con una qualità eccezionale, anche se non sei un esperto. A supporto un sensore ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP.

L’altra caratteristica top è la batteria e non tanto per i 5.000mAh. La vera chicca è il supporto alla ricarica ultra-rapida da 120W che permette di avere il massimo dell’autonomia in meno di venti minuti. E per proteggere le componenti interne dal surriscaldamento c’è un sistema avanzato per la dissipazione del calore.

Redmi Note 11 Pro Plus in offerta: prezzo, sconto e offerta Amazon

Un prezzo che non ti aspetti, soprattutto in un periodo in cui l’inflazione ha portato verso l’alto il prezzo di listino di tutti i dispositivi elettronici, smartphone inclusi. Oggi troviamo il Redmi Note 11 Pro Plus a 288,49€, con uno sconto di ben il 42% rispetto a quello di listino. Il risparmio è eccezionale e supera i 200€. Difficile chiedere di più. E non è finita qui: puoi anche dilazionare il pagamento utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La spedizione è curata da Amazon e per la consegna bisogna aspettare solamente pochi giorni. Potete testarlo con tutta calma: per il reso gratuito avete ben 30 giorni di tempo.

Redmi Note 11 Pro Plus