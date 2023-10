Xiaomi, questo smartphone lowcost costa pochissimo: sconto esagerato

Quando si cerca uno smartphone con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, la scelta ricade quasi sempre su un modello Xiaomi. Soprattutto quelli a marchio Redmi, il brand nato sotto l’ala protettiva del colosso cinese e che oramai vive di luce propria. Il merito è dei tanti ottimi telefoni lanciati in questi ultimi anni che si sono conquistati anche la fiducia di tantissimi italiani e una grossa fetta di mercato. Smartphone caratterizzati da una scheda tecnica super interessante e soprattutto da un prezzo imperdibile, a maggior ragione quando li trovi in offerta come oggi.

Su Amazon, infatti, è disponibile l’ottimo Redmi Note 11 in offerta con uno sconto di ben il 42% che fa scendere il prezzo sotto la soglia dei 150€. Una cifra con cui solitamente si acquista uno smartphone entry-level, mentre questo Redmi Note 11 è di un livello decisamente superiore, come testimonia la presenza di un processore prestazionale, di una fotocamera da ben 50MP con intelligenza artificiale e di uno schermo super fluido. A tutto questo bisogna aggiungerci anche una batteria con una durata lunghissima e che non ti lascia mai a piedi. Difficile trovare di meglio a così poco. Per acquistarlo spedito da Amazon basta cliccare su questo link.

Redmi Note 11: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo eccezionale da non farsi scappare. In questo ultimo weekend di ottobre su Amazon è disponibile il Redmi Note 11 in offerta con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 145,49€. Un vero e proprio affare come testimonia il risparmio di ben 100€ sul prezzo consigliato. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per la spedizione devi aspettare pochissimi giorni.

Redmi Note 11: la scheda tecnica

Non assicura le prestazioni di un iPhone o di uno smartphone top di gamma Android, ma non è quello l’obiettivo. Il Redmi Note 11 è un dispositivo equilibrato e versatile, con cui puoi fare veramente di tutto nella quotidianità, a partire da foto di ottima qualità grazie alla presenza di un comparto fotografico molto interessante, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore sono presenti ben quattro fotocamere: quella principale da 50MP, coadiuvata da un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP, da un sensore macro da 2MP e da un sensore di profondità da 2MP. La fotocamera frontale, invece, è da 13MP. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che interviene in ogni scatto e in ogni video.

Altra componente di ottima qualità è lo schermo. Redmi ha optato per un display AMOLED da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz per un utilizzo più fluido con le app social e nella vita di tutti i giorni. Grazie all’ottima luminosità il display è sempre visibile, anche sotto la luce diretta del sole, mentre la modalità di lettura 3.0 allevia l’affaticamento degli occhi. Sotto la scocca trova posto il processore Snapdragon 680 con a supporto 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Chiudiamo con una super batteria da 5000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. La ricarica rapida da 33W impiega circa un’ora per il 100% di autonomia.

