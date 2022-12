Redmi Note 11S: sconto top con l'offerta su Amazon

Oggi in molti danno per scontata la connessione 5G nello smartphone, ma in realtà la maggior parte degli italiano non vive in zone già coperte dalla nuova rete veloce. E non ci vivrà probabilmente neanche nel 2023, perché i tempi di espansione della rete non sono così brevi. Comprare, oggi, uno smartphone 4G di buon livello è ancora una buona idea. Naturalemnte non parliamo di smartphone di fascia alta e da mille euro, ma di smartphone più economici, intorno ai 300 euro. Smartphone come Redmi Note 11S, un dispositivo di ottima qualità di Xiaomi dotato di un chip con sola connessione 4G. Un prodotto ottimo per chi cerca un dispositivo di fascia media non 5G, specialmente oggi che è protagonista di un’offerta strepitosa su Amazon.

Redmi Note 11S – MediaTek Helio G96 – Versione 6/128 GB

Redmi Note 11S: caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 11S adotta il processore MediaTek Helio G96 (con modem integrato 4G), abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Il display è di tipo AMOLED e misura a 6,43 pollici, ha la risoluzione FHD+, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e 1.000 nit di luminosità di picco, una configurazione ottima per questa fascia di prezzo.

Il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, nonostante lo schermo AMOLED, è stato inserito lateralmente. In molti ritengono questa scelta la migliore, perché così il sensore resta più pulito.

Sul retro sono state collocate quattro fotocamere: il sensore principale da 108 MP è l’ottimo Samsung Isocell HM2, il sensore ultra grandangolare è da 8 MP e i sensori per macro e profondità sono da 2 MP . La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP.

Non mancano l’NFC per i pagamenti contactless e lettura dei chip delle card elettroniche e la porta per il jack da 3,5 mm utile per le cuffie con il filo. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica da 33W.

Redmi Note 11S è certificato IP53, quindi abbastanza resistente a polvere e umidità.

Redmi Note 11S: l’offerta Amazon

Redmi Note 11S è uno smartphone di fascia media 4G molto valido, che viene proposto ad un prezzo di listino molto competitivo: 299,99 euro. Attualmente, però, su amazon Amazon è in offerta (venduto e spedito da terzi) e costa appena 205 euro ( -32%, – 94,99 euro). A questo prezzo è un prodotto da non perdere, specialmente se non si ha l’esigenza del 5G.

Redmi Note 11S – MediaTek Helio G96 – Versione 6/128 GB