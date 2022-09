Redmi Note 11S, offerta incredibile: costa pochissimo

Può uno smartphone lowcost che costa circa 200€ avere una fotocamera professionale da 108MP? La risposta è sì se ti chiami Redmi Note 11S. Senza ombra di dubbio lo smartphone Xiaomi è uno dei migliori dispositivi lowcost lanciati in questa prima parte dell’anno. E come tutti gli smartphone Redmi ha una particolarità unica: l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Che diventa eccezionale quando incontra le offerte Amazon. Infatti, anche il Redmi Note 11S fa parte degli smartphone in promo in questo fine agosto-inizio di settembre. E non si tratta di un’offerta qualsiasi: il dispositivo è disponibile con un ottimo sconto del 25% al prezzo più basso di sempre, eguagliando quello del Prime Day.

La fotocamera da 108MP non è l’unica caratteristica unica del Redmi Note 11S. Per essere uno smartphone lowcost ha molte componenti di livello superiore, come ad esempio uno schermo con refresh rate elevato, una batteria che può durare fino a due giorni e un processore potente e con il modem 5G integrato. Insomma, tutto quello che si chiede a uno smartphone economico, ma affidabile allo stesso tempo.

Redmi Note 11S: la scheda tecnica

Se amate scattare le foto, ma non volete spendere una cifra folle per un camera phone, il Redmi Note 11S è una delle migliori scelte che possiate fare. E il merito è tutto del comparto fotografico che Xiaomi ha deciso di montare su questo smartphone lowcost.

E partiamo proprio dalle fotocamere. Oltre a quella principale da 108MP di livello professionale, troviamo un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e due sensori da 2MP dedicati rispettivamente alla fotocamera macro e al sensore di profondità. Ma non finisce qui. Lo smartphone utilizza anche delle tecnologie ad hoc per migliorare la qualità degli scatti e dei video, come ad esempio Dual Native ISO che riduce il rumore. E poi c’è sempre l’aiuto dell’intelligenza artificiale che va a correggere piccoli e grandi errori. La fotocamera frontale è da 16MP.

Lo smartphone ha anche un ottimo schermo. Il display AMOLED è da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate a 90Hz. Lo schermo dispone di un’ampia gamma di colori DCI-P3, di una luminosità elevata (fino a 1.000 nit) e di tecnologie particolari che permettono di leggerlo anche sotto la luce del sole e di alleviare l’affaticamento degli occhi anche dopo un utilizzo prolungato (Sunlight display e Modalità di lettura 3.0). Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Helio G96 con a supporto 6GB di RAM e 64GB di memoria interna.

La batteria è da ben 5.000mAh e con un utilizzo normale si riescono a coprire fino a due giorni. C’è il supporto alla ricarica rapida da 33W che impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia. Chiudiamo con una nota sul design: lo smartphone è spesso solamente 8mm e pesa meno di 180 grammi. Un peso piuma in confronto ai dispositivi lanciati negli ultimi anni.

Redmi Note 11S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Redmi Note 11S è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 209,90€, il più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è di ben il 25%, mentre il risparmio netto è di 70€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (per capire come funziona vi invitiamo a leggere il regolamento). Lo smartphone, come tutti i prodotti disponibili in questa settimana di promozioni, è già disponibile in magazzino e la consegna avviene anche in meno di 24 ore per i clienti Prime.

