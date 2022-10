Redmi Note 11S in offerta con un super sconto: prezzo imperdibile

Questo mese di ottobre comincia nel migliore dei modi. Da oggi troviamo in offerta su Amazon uno degli smartphone più amati in questo inizio di 2022. Stiamo parlando del Redmi Note 11S, uno smartphone medio di gamma che, però, di medio ha solo il prezzo. Per quanto riguarda il resto, abbiamo di fronte un dispositivo che si avvicina moltissimo ai top di gamma. E per capirlo basta poco: fotocamera principale da ben 108MP (caratteristica che solitamente non troviamo nemmeno nei dispositivi che costano più di 500€), schermo molto fluido e super batteria che dura fino a due giorni. Insomma, tutti gli ingredienti perfetti che si cercano in un dispositivo di questo tipo.

Ma la notizia più importante riguarda l’offerta che troviamo oggi su Amazon. Lo smartphone, infatti, è disponibile con uno sconto di ben il 28% che fa risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. Per la scheda tecnica che ha lo si paga veramente poco, con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Ed è già disponibile nei magazzini Amazon, quindi la spedizione avviene nel giro di pochissimi giorni. Il consiglio è di approfittarne immediatamente, prima che l’offerta termini.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Redmi Note 11S: la scheda tecnica

Il Redmi Note 11S è il classico smartphone ultra-affidabile e con un ottimo rapporto qualità-prezzo di Xiaomi (per chi non lo sapesse Redmi è un brand del colosso cinese pensato appositamente per questa tipologia di dispositivi). Lo si intuisce subito che lo smartphone è di un altro livello rispetto alla concorrenza. Fin dallo schermo. Troviamo, infatti, un display da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 90Hz che lo rende più fluido soprattutto nell’utilizzo quotidiano con le app social e i videogame. Lo schermo ha anche altre funzionalità molto utili: lo si legge molto bene anche sotto la luce del sole e grazie alla modalità di lettura 3.0 non affatica troppo gli occhi, anche dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca trova posto il potente processore MediaTek Helio G96 con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Uno degli aspetti più interessanti dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto una quadrupla fotocamera con sensore principale da 108MP, fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e una doppia fotocamera da 2MP dedicata agli scatti macro e alla profondità. A chiudere il cerchio la fotocamera selfie da 16MP. La qualità degli scatti è molto elevata, anche grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale e alle tante modalità che troviamo nell’app fotocamera.

Per non farci mancare nulla il Redmi Note 11S è anche un battery phone, come attesta la batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale.

Redmi Note 11S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per il Redmi Note 11S: oggi lo troviamo in offerta con uno sconto di ben il 28% e lo si paga 214,99€. Il risparmio sul prezzo di listino è considerevole e si avvicina quasi ai 100€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Lo smartphone viene spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene anche in tempi piuttosto rapidi.

Redmi Note 11S