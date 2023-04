Redmi Note 11S: sconto incredibile e prezzo giù in picchiata

Trovare uno smartphone con uno sconto del 37% è di per sé una notizia bomba, che assume ancora più valore quando riguarda uno degli smartphone più desiderati degli ultimi mesi. Può sembrare un po’ esagerato, ma siamo di fronte al "re della fascia media", uno smartphone che assicura prestazioni più che decenti e che non ti abbandona mai. Stiamo parlando del Redmi Note 11S, telefonino che oramai abbiamo imparato a conoscere molto bene per le sue caratteristiche uniche, a partire da una fotocamera principale da ben 108MP di livello professionale.

Oggi, però, a stupire non è solo la scheda tecnica, anche il prezzo a cui lo troviamo. Infatti, grazie allo sconto del 37% scende al punto più basso di sempre. Costa quanto un buon entry level, ma la scheda tecnica è di un medio di gamma. Il risparmio rispetto al prezzo di listino supera i 110€ e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero. Si tratta di una delle migliori offerte per uno smartphone disponibili in queste ore su Amazon e se stavate aspettando il momento giusto per cambiare il vostro telefonino, è arrivato oggi. Non fatevi scappare questa opportunità: il Redmi Note 11S non vi deluderà.

Redmi Note 11S: la scheda tecnica

Il prezzo fa sicuramente la differenza, ma per essere lo smartphone più venduto nella sua categoria deve avere anche qualche caratteristica in più. E la scheda tecnica ci fa capire perché il Redmi Note 11S è così speciale.

Xiaomi (Redmi è un brand/azienda con molti legami con il colosso cinese) ha scelto per questo dispositivo il meglio della fascia media. A partire da un display da 6,43" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz, per un’esperienza di utilizzo più fluida e di grande impatto. Non mancano alcune modalità molto utili, come ad esempio la modalità lettura 3.0 che allevia l’affaticamento degli occhi, soprattutto dopo un utilizzo intenso, mentre la tecnologia Sunlight display lo rende molto visibile soprattutto sotto la luce diretta del sole. A bordo troviamo anche l’ottimo processore MediaTek Helio G96 supportato da 6GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Come già annunciato, uno dei punti forti del dispositivo è il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una quadrupla fotocamera con sensore principale da 108MP di livello professionale che permette di scattare immagini e registrare video con una qualità elevatissima. In aiuto arriva anche una fotocamera ultragrandangolare da 8MP e due sensori da 2MP, dedicati rispettivamente alle foto macro e alla profondità. La fotocamera selfie è da 16MP. Come avete potuto capire si tratta di un comparto fotografico estremamente versatile e che si adatta a qualsiasi situazione, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale che interviene per correggere le piccole imprecisioni.

Chiudiamo con una batteria da 5.000mAh che ti accompagna senza troppi problemi fino a fine giornata e con un utilizzo normale si riescono a coprire anche due giorni. La ricarica rapida da 33W impiega poco più di un’ora per assicurare il 100% di autonomia.

Redmi Note 11S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi scappare, per nessun motivo. Oggi troviamo il Redmi Note 11S in offerta a un prezzo bassissimo di 188,60€, soprattutto commisurato al suo reale valore. Lo sconto è del 37% e si risparmiano più di 110€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva solo in fase di check-out (disponibile solo per per gli utenti Amazon Prime). La spedizione è curata direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare solo qualche giorno. Beneficia anche del reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto. Cosa state aspettando? Approfittatene subito!

