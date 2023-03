Redmi Note 12, appena arrivato e già in offerta: prezzo shock

Uno degli smartphone più attesi dell’anno ha finalmente fatto il suo debutto anche in Italia. Di quale dispositivo stiamo parlando? Del Redmi Note 12, l’ultima versione di una delle gamme di smartphone più vendute nel nostro Paese. Il modello uscito lo scorso anno è andato letteralmente a ruba e Xiaomi vuole ripetere lo stesso successo anche nel 2023. E le premesse ci sono tutte: l’azienda cinese ha seguito quanto fatto lo scorso anno e ha dotato i nuovi Redmi Note 12 (parliamo al plurale perché sono stati lanciati più modelli) con le migliori componenti sul mercato. Il salto in avanti è evidente: maggiore potenza e anche una migliore qualità nel comparto fotografico.

Tutto questo ha portato anche a un leggero aumento dei prezzi, attenuato, però, dall’ottima promo lancio che troviamo su Amazon. Infatti, per tutti coloro che acquistano in questi giorni il Redmi Note 12 o il Redmi Note 12 Pro avranno uno sconto dell’11%. In termini reali vuol dire un risparmio di 30€ per il modello meno performante e di uno sconto di 50€ per il modello Pro. Una promo eccezionale per due smartphone che faranno il loro debutto ufficiale sul mercato solamente a inizio aprile. Vi consigliamo di approfittarne immediatamente: i due smartphone sono molto richiesti.

Redmi Note 12: scheda tecnica e caratteristiche

Due smartphone simili nel design, ma con diverse componenti differenti sotto la scocca. Entrambi, però, assicurano un ottimo rapporto qualità-prezzo e si inseriscono in quella fascia di mercato compresa tra i top di gamma e i medio di gamma. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica del Redmi Note 12 e del Redmi Note 12 Pro.

Il Redmi Note 12 si caratterizza per un display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz per un utilizzo super fluido nella vita di tutti i giorni. Luminosità elevata e ha ricevuto anche la certificazione Netflix HD: puoi vedere le tue serie TV al massimo della qualità. Sotto la scocca è presente il processore Snpadragon 685 con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Molto interessante il comparto fotografico: tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP, fotocamera ultragrandangolare da 8MP e sensore macro da 2MP. La fotocamera principale assicura ottimi scatti anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. La batteria da 5.000mAh permette di arrivare a fine giornata senza problemi e con la ricarica rapida da 33W si impiega circa un’ora per avere il 100% di autonomia. Il sensore per le impronte digitali è inserito lateralmente.

Il Redmi Note 12 Pro è in tutto e per tutto un top di gamma. A partire già dal display AMOLED da 6.67" con risoluzione FHD e super nitido. Supporta anche il Dolby Vision e il Dolby Atmos per una visione da cinema. Presenti anche la modalità luce solare e modalità lettura. Ottimo anche il processore: troviamo il chip MediaTek Dimensity 1080 con supporto al 5G. Gli 8GB di RAM e la memoria da 128GB assicurano il giusto compromesso tra potenza e spazio di archiviazione. La vera differenza con il fratellino minore è nel comparto fotografico. Sul Redmi Note 12 Pro troviamo il sensore professionale Sony IMX766 da 50MP, lo stesso presente su smartphone che costano molto di più. Grazie allo stabilizzatore ottico dell’immagine, video e scatti sono sempre super definiti. A supporto una fotocamera ultragrandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. Batteria da 5.000mAh per arrivare a fine giornata senza problemi con l’aiuto della ricarica ultra-rapida a 67W.

Redmi Note 12 in offerta lancio su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Redmi Note 12 in offerta lancio a un prezzo di 249,90€, con uno sconto dell’11% rispetto a quello di listino. Si tratta logicamente del minimo storico e del miglior prezzo web per il dispositivo. La consegna avverrà il 4 aprile, quando lo smartphone farà il suo debutto sul mercato. Per il reso ci sono i classici 30 giorni di tempo.

Super offerta di lancio anche per il Redmi Note 12 Pro. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 399,90€, con uno sconto sempre dell’11%. Il risparmio è di ben 50€, un’ottima cifra per un dispositivo che uscirà sul mercato solamente il 4 aprile. Approfittatene immediatamente.

