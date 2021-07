Redmi Note 9 in sconto del 33%: è il momento di comprarlo

A differenza della fascia alta del mercato, dove gli smartphone si somigliano tutti perché sono dotati quasi sempre degli stessi due o tre processori (di Qualcomm, ovviamente), quella media e quella bassa sono una vera e propria giungla di modelli anche molto diversi tra loro. Modelli tra i quali è difficile scegliere, a meno che non si abbia il chiaro obiettivo di spendere il meno possibile.

Le cose si complicano ulteriormente nella fascia di prezzo dei 200-300 euro, perché gli smartphone disponibili sono tantissimi e la concorrenza è elevatissima. Non è raro che un utente sia disposto a spendere questa cifra ma non riesca a scegliere o, peggio ancora, che si penta della scelta fatta perché c’era di meglio sul mercato. Come non è raro che un dispositivo dalle buone caratteristiche non riesca a sfondare come meriterebbe perché il produttore lo ha messo in vendita ad appena 20-30 euro di troppo. E’ il caso del Redmi Note 9 del 2020, un dispositivo dichiaratamente di fascia medio bassa e destinato ad un grande pubblico che, però, è stato lanciato dal gruppo Xiaomi ad un prezzo non convincente. Adesso, però, a convincere di Redmi 9 Note è proprio il prezzo, o meglio lo sconto sul prezzo: -33%, – 75 euro su Amazon.

Redmi Note 9: caratteristiche tecniche

Redmi Note 9 è stato lanciato l’anno scorso insieme ai fratelli maggiori (quasi gemelli tra loro) Redmi Note 9S e Redmi Note 9 Pro. Sin dall’inizio è stato chiaro a tutti che si trattava di un modello per chi non cerca grandi prestazioni, ma vuole comunque un dispositivo di dimensioni generose e dotato delle caratteristiche tecniche ormai fondamentali.

Si tratta di un telefono 4G basato sul processore Mediatek Helio G85, un octa-core da 2 GHz di frequenza massima. E’ disponibile in due versioni: quella con 3 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione (che sinceramente sconsigliamo a tutti, a qualunque prezzo) e quella con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria (che, al contrario, può avere un vasto pubblico).

La fotocamera principale è da 48 MP e fa foto di discreta qualità, la secondaria è una grandangolare da 8 MP, poi ci sono macro e sensore di profondità da 2 MP. Il display è un LCD da 6,53 pollici con risoluzione FHD+ (2340×1080 pixel) con rapporto di forma 19,5:9 (non è molto allungato, ma abbastanza largo).

Davvero buona la batteria, da 5.020 mAh: regge anche 7-8 ore di schermo acceso e si ricarica a 18 Watt. Interessante e utile, infine, la presenza del chip NFC per i pagamenti contactless dal cellulare.

Redmi Note 9: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Redmi Note 9 in versione 4/128 GB è di 229,9 euro e, come già accennato, non è un prezzo ritenuto dai più consono alle caratteristiche offerte: è un buon cellulare, ma a quel prezzo si trova di meglio.

L’offerta, però, fa lo smartphone interessante: il prezzo finale di 155 euro rende il Redmi Note 9 estremamente appetibile e spazza via gran parte dei concorrenti. Chi è in cerca di uno smartphone dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni e non vuole spendere molto, quindi, forse lo ha trovato.

Redmi Note 9 – 4G NFC – Versione 4/128 GB