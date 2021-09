Le due nuove Smart TV di Redmi sono ultra low cost

Il gruppo Xiaomi conferma la sua chiarissima intenzione di andare all’attacco del mercato Smart TV con due nuovi modelli super economici a marchio Redmi: si tratta di Redmi Smart TV 32 e Redmi Smart TV 43, con i due numeri del nome che ovviamente indicano le dimensioni in pollici del pannello di ogni modello.

Lanciate al momento solo in India, uno dei Paesi più importanti per fare numeri nella fascia bassa del mercato, non ci sono ancora notizie ufficiali su un debutto anche sul mercato globale. Ma è molto probabile che queste due Smart TV low cost di Xiaomi-Redmi verranno lanciate anche fuori dall’India, entro inizio 2022. I prezzi di vendita in India sono bassissimi, ma è bene ricordare che quando i prodotti low cost arrivano in Europa quasi sempre i prezzi salgono di qualche decina di euro, a causa dei maggiori costi di logistica e di una tassazione più pesante. Uno dei due modelli, quello da 32 pollici, è invece scontato che non arrivi mai in Italia per le caratteristiche tecniche insufficienti.

Redmi Smart TV 32: caratteristiche tecniche

La Redmi Smart TV 32 è il modello più piccolo ed economico fra i due appena presentati, nonché il più economico di tutta la gamma di TV Redmi: costa infatti 16.999 rupie, che al cambio attuale fanno circa 189 euro.

Per ottenere un prezzo così basso Redmi ha dovuto limare all’osso le caratteristiche tecniche: stiamo parlando di una Smart TV conprocessore MediaTek quad-core, risoluzione di appena 1.366×768 pixel, cioè HD Ready. Ciò rende quasi impossibile l’arrivo di questa TV in Italia, dove a partire da ottobre inizierà lo switch off al nuovo digitale terrestre DVB-T2 che prevede una risoluzione minima di 1.920×1.080 pixel (Full HD).

Per il resto, le caratteristiche di Redmi Smart TV 32 non sono pessime: ha un sistema audio a quattro speaker da 24W (molti concorrenti, anche di fascia superiore, si fermano a due speaker da 20W), ha il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, 2 porte USB, 3 porte HDMI 8delle quali una con ARC) e una porta di rete cablata LAN.

Il sistema operativo adottato è Android TV, cosa che rende compatibile la Redmi Smart TV 32 con tutte le app di streaming e con l’assistente vocale Google Assistant. Bassissimo, infine, il consumo elettrico: soli 45W.

Redmi Smart TV 43: caratteristiche tecniche

A differenza del precedente modello, la Redmi Smart TV da 43 pollici monta un pannello Full HD e ciò rende plausibile un suo arrivo anche in Europa, Italia compresa.

Per il resto i due modelli sono praticamente identici: stesso processore, stesse porte, stesse connessioni wireless e stesso sistema operativo Android, con le stesse app preinstallate. Cambia, invece, il prezzo, che resta però bassissimo: 25.999 rupie, cioè 300 euro.