Redmi Watch 2 Lite, con l’offerta di oggi è da acquistare subito

Le offerte di Primavera hanno messo in mostra tantissimi dispositivi differenti: smartphone, robot aspirapolvere, prodotti per la smart home e anche smartwatch. Ce ne sono tantissimi in offerta e alcuni attirano l’attenzione per lo sconto e il prezzo. Uno di questi è il Redmi Watch 2 Lite, smartwatch uscito sul mercato da poco più di un mese e che oggi troviamo già in sconto del 20% a un prezzo di 55,99€. Come si può intuire si tratta di un orologio intelligente lowcost, ma che offre prestazioni e funzionalità di smartwatch molto più costosi. Basti pensare che ha oltre 100 modalità di allenamento, features che si trova in pochissimi dispositivi.

Lo smartwatch di Xiaomi (ricordiamo che Redmi è uno dei tanti brand di proprietà dell’azienda cinese) ha uno schermo abbastanza grande, un’autonomia piuttosto prolungata e anche funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute. E per non farci mancare nulla è anche impermeabile e integra il sensore GPS ad alta precisione (supporta tutti e quatto i principali sistemi di posizionamento globale). Insomma, è uno smartwatch davvero completo ed è difficile trovarne uno con un miglior rapporto qualità-prezzo.

Redmi Watch 2 Lite: funzionalità e scheda tecnica

Il Redmi Watch 2 Lite è uno smartwatch versatile, pensato sia per la vita di tutti i giorni con funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, sia per gli amanti dello sport grazie alle tante modalità di allenamento presenti.

Il design ricorda vagamente quello dell’Apple Watch, con uno schermo rettangolare da 1,55". Il quadrante può essere personalizzato con una delle tante “watch faces" disponibili e che possono essere cambiate in base alle proprie abitudini e necessità. Passando alla parte più tecnologica, le modalità di allenamento supportate sono più di 100. Tra le attività sportive troviamo la corsa all’aperto, il ciclismo, la corsa su pista, la canoa, lo yoga e anche il nuoto (lo smartwatch è impermeabile fino a 50 metri). Per monitorare al meglio i propri allenamenti c’è anche un GPS ad alta precisione e il supporto ai quattro principali sistemi di geolocalizzazione (oltre al GPS, GLONASS, Galileo e BDS).

Il monitoraggio della salute è l’altra grande funzionalità dello smartwatch di Xiaomi. C’è un sensore che controlla costantemente i battiti del cuore e anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Per una vita più sana c’è anche la funzione per il monitoraggio dello stress (con esercizi di respirazione ad hoc) e per il controllo della salute femminile.

Altre funzioni utili sono il meteo, la possibilità di ricevere le notifiche dello smartphone (come le chiamate in arrivo) e la sveglia. La batteria ha una durata di circa 10 giorni.

Redmi Watch 2 Lite in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Non è cosa di tutti i giorni trovare uno smartwatch da poco uscito sul mercato già in offerta. Oggi il Redmi Watch 2 Lite è disponibile a un prezzo di 55,99€, con uno sconto del 20% rispetto a quello di listino. Per l’orologio smart si tratta anche del prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce. Come tutti i dispositivi venduti direttamente dal sito di e-commerce, la spedizione è gratuita e la consegna avviene in tempi molto rapidi (per i clienti Prime).

