Ring Pan-Tilt Indoor Camera è arrivata in Italia: quanto costa

Fonte foto: Ring

La famiglia di prodotti Ring si amplia con un nuovo prodotto: debutta ufficialmente la nuova Pan-Tilt Indoor Camera, prima videocamera interna inclinabile in verticale della gamma dell’azienda. Si tratta di una nuova importante aggiunta all’ecosistema di prodotti di Ring che, in oltre 10 anni, ha lanciato decine e decine di prodotti per la smart home e la sicurezza domestica.

Ring ha anche annunciato il debutto di nuove colorazioni per Indoor Camera (2° gen), attualmente disponibile solo in bianco e nero ma pronta ad arricchire la gamma di opzioni a disposizione degli utenti con l’arrivo delle versioni blush, carbone e galassia. Tutte le novità annunciate questa settimana dall’azienda stanno per arrivare anche sul mercato italiano. I nuovi prodotti debuttano a breve distanza da un’altra novità di casa Ring, il nuovo Ring Battery Video Doorbell Pro.

Ring Pan-Tilt Indoor Camera: caratteristiche

Con Ring Pan-Tilt Indoor Camera è possibile sfruttare una videocamera da installare in casa per avere video in full HD, con possibilità anche di visione notturna a colori, una copertura orizzontale completa (360°) e la possibilità di inclinazione verticale (169°). Questa soluzione, quindi, consente di coprire più angolazioni e vie d’accesso installando una sola videocamera e sfruttando la base motorizzata integrata che permette di regolare l’inquadratura, ruotando e inclinando l’obiettivo.

La gestione avviene tramite l’app Ring. Sono disponibili tutte le principali funzioni sviluppate dall’azienda come il Live View e il sistema audio bidirezionale. Da notare anche il supporto agli avvisi di movimento in tempo reale: tramite l’app Ring è possibile ricevere notifiche ed anche parlare con chi si trova nella stanza in cui è installata la videocamera (che integra microfono e altoparlante).

Per accedere alle registrazioni in cloud è possibile attivare l’abbonamento Ring Protect (con un costo di 3,99 euro al mese per dispositivo) mentre con l’abbonamento Ring Protect Plus (9,99 euro al mese per proprietà) sono disponibili funzionalità aggiuntive come Multi-cam Live View. Per massimizzare la privacy, inoltre, è possibile attivare la crittografia video end-to-end oltre che accedere a vari strumenti e impostazioni relativi al funzionamento delle videocamere tramite l’app Ring.

Prezzi e disponibilità delle novità di Ring

La nuova Ring Pan-Tilt Indoor Camera sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 30 maggio 2024. Il prezzo di listino fissato per il nostro mercato è di 79,99 euro. La videocamera sarà acquistabile tramite il sito ufficiale Ring, Amazon e altri rivenditori. Le nuove colorazioni di Indoor Camera (2° gen), invece, arriveranno sul mercato dal 24 luglio 2024, con un prezzo di 59,99 euro.