Ring, il videocitofono smart di Amazon in offerta a un prezzo mini

I dispositivi smart hanno oramai invaso le nostre abitazioni e sono arrivati anche all’esterno, come dimostrano le telecamere di sicurezza. Oggi, però, vi parliamo di un altro dispositivo che pian piano sta conquistando le case degli italiani: il videocitofono smart che può essere controllato da remoto tramite l’applicazione. Su Amazon troviamo in offerta a 44€ il Ring Video Doorbell Wired, un videocitofono lowcost che permette di sapere in ogni momento chi si sta avvicinando alla propria abitazione.

Per chi non lo sapesse, Ring è un’azienda che fa capo alla stessa Amazon e che produce sistemi di videosorveglianza di livello professionale proprio per le abitazioni. Il videocitofono Ring Video Doorbell Wired è solo uno dei tanti prodotti realizzati dalla società. Questo particolare dispositivo smart è una sorta di telecamera da collegare a un campanello già esistente: la telecamera monitora cosa accade e quando suonano alla porta mostra sull’app dello smartphone le immagini. Oltre al modello base, è disponibile anche una versione che sostituisce completamente il campanello e permette al Ring Video Doorbell Wired anche di suonare.

Ring Video Doorbell Wired: le caratteristiche tecniche

Per chi vuole rendere anche più smart la propria abitazione, il Ring Video Doorbell Wired è il dispositivo ideale. Costa poco, qualità molto alta e si rivela utile nella vita di tutti i giorni. Come abbiamo detto, si tratta di un videocitofono che nella versione base ha bisogno di un campanello già montato per funzionare. Esistono anche dei modelli più completi che sono autonomi e sono anche auto-alimentati.

Passiamo alla scheda tecnica: la telecamera del Ring Video Doorbell Wired offre immagini sempre molto ben definite con una risoluzione a 1080p. Essendo un videocitofono è presente l’audio bidirezionale, in modo da poter comunicare con la persona che ha “bussato” alla porta di casa. Ci sono anche i sensori di movimento avanzato che ci avvisano direttamente sull’app per lo smartphone inviando notifiche push se sta accadendo qualcosa di anomalo. Presente anche la visione notturna. Per chi ha bisogno di registrare e rivedere le immagini c’è la possibilità di abbonarsi al servizio Ring Protect, ma è a pagamento (i primi 30 giorni sono gratuiti acquistando il videocitofono).

Essendo un dispositivo Amazon, è compatibile con gli smart speaker Echo e può essere gestito direttamente tramite Alexa.

Ring Video Doorbell Wired in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una delle migliori offerte di oggi su Amazon. Non bisogna girarci troppo attorno: il prezzo del Ring Video Doorbell Wired è veramente molto interessante. Il videocitofono può essere acquistato sulla piattaforma di e-commerce a un prezzo di 44€, il 25% in meno rispetto al prezzo consigliato. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 8,80€ al mese. Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022, così da poterlo testare con calma.

Ring

Come avevamo accennato all’inizio, esiste anche una versione più completa composta dal videocitofono più Chime, altro dispositivo di Amazon che permette di sentire gli avvisi e le notifiche in tutta casa, anche senza avere tra le mani il proprio smartphone. Il costo è leggermente più alto: 64€. Anche questa versione è in offerta: 31% di sconto rispetto al prezzo consigliato. E lo si può sempre pagare a rate a tasso zero.

Ring