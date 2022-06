Robot aspirapolvere: con l'offerta questo è a metà prezzo

Per chi è alla ricerca di un robot aspirapolvere e lavapavimenti è davvero difficile districarsi tra le tante offerte disponibili. Tutte, peraltro, con tecnologie molto avanzate: presenza di sensori a infrarossi che riconoscono gli ostacoli, stazioni di ricarica e scarico di acqua e polvere e app sofisticate per la gestione da remoto anche in assenza fisica.

La comodità del robot lavapavimenti infatti, consiste nell’impostare le routine di spolvero e lavaggio e lasciare che il robot pulisca le superfici quando non siamo presenti. Nel caso del Robot Zaco A9S dotato di WiFi, uno dei primi a essere presentati sul mercato, notiamo subito l’assenza del sensore a infrarossi compensata però dal contenitore della polvere da 600 ml, ossia oltre il mezzo litro. Caratteristica decisamente rara anche sui robot aspirapolvere di ultimissima generazione anche se lo svuotamento, presso la stazione di ricarica, non è automatico. E’ un problema? No, se il robot lo compriamo in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo.

Robot Zaco A9S: caratteristiche tecniche

Il robot che spolvera e lava i pavimenti Zaco A9s ha a bordo 22 sensori e una telecamera con cui costruisce la mappa della superficie da lavare e pulire. Riconosce gli ostacoli ed è possibile impostare la funzione di muro virtuale (Electrowall).

Ha un’autonomia di 120 minuti e la ricarica dura 3 ore e il lavaggio del pavimento richiede il cambio manuale del contenitore. Si toglie dal robot la pattumiera e si inserisce il serbatoio dell’acqua.

La distinzione delle sue operazioni, da impostare manualmente, è data dal fatto che il robot non si limita a passare con un panno umido sulla superficie, ma grazie alla funzione di un motorino vibrante (movimento alto/basso) riesce a lavare a fondo i pavimenti, di qualunque tipologia. Ma anche i tappeti, svolgendo una sorta di funzione di battitura, che solleva la polvere e la cattura con il panno umido (ma senza inzupparli).

Il sistema di pulizia è organizzato, grazie alla funzione Cyclone Power III, in tre differenti fasi così come sono diverse le modalità di pulizia: a spirale (funzione Spot), a zig-zag (Auto), con focus solo su angoli e bordi (Edge) e, infine, pulizia veloce (Max).

Il tutto può essere gestito tramite l’app Zaco Robot, il telecomando, i comandi vocali o con Alexa.

Robot Zaco A9S: l’offerta di Amazon

Il robot Zaco A9S in colore argento e in vendita al prezzo di listino di 449,99 euro ma oggi è disponibile su Amazon al prezzo finale di 229,99 euro (-220 euro, -49%). A questo prezzo, e con quel mega serbatoio per lo sporco, è un affare.

ZACO