Rode: dopo i microfoni professionali ora fa anche le cuffie

Rode, azienda nota per i suoi microfoni professionali per fotocamere, videocamere e telefoni, ha presentato il suo primo paio di cuffie, le NTH-100. Competitive sul versante del prezzo, le nuove over-ear (circondano completamente l’orecchio racchiudendolo al suo interno) presentano alcune caratteristiche uniche, che sono in grado di rispondere perfettamente alle esigenze anche dei produttori audio e video.

Infatti, le Rode NTH-100 sono sia performanti dal punto di vista tecnico che estremamente comode, tanto da poter essere indossate per lunghe sessioni di montaggio. Tuttavia, oltre a prestarsi al mixaggio, all’editing e al live streaming, le cuffie di Rode sono in grado di fare breccia nel cuore di chi desidera “semplicemente" ascoltare musica. Dotate di driver dinamici specifici da 40 mm che sono stati, a detta dell’azienda, “meticolosamente messi a punto per una risposta in frequenza incredibilmente accurata e una distorsione estremamente bassa“, le NTH-100 sono cuffie dal suono “straordinariamente naturale“.

Cuffie Rode NTH-100: come sono

Le NTH-100 sfoggiano un aspetto elegante e professionale, oltre ad una buona qualità costruttiva. Tutti gli elementi, dall’archetto ai padiglioni auricolari, danno l’impressione di essere particolarmente resistenti come devono essere degli strumenti utilizzabili per il lavoro.

Le qualità del dispositivo sono ulteriormente ottimizzate dalla struttura del padiglione auricolare sagomato (ottimizzata per garantire dettagli e nitidezza), dai cuscinetti in memory foam per l’isolamento acustico passivo e gel CoolTech, che dissipa il calore e raffredda la testa e le orecchie per ridurre significativamente l’affaticamento.

Inoltre, l’archetto è completamente regolabile, è dotato del sistema di bloccaggio FitLok e insieme alla parte esterna delle cuffie è rivestito di Alcantara.

Ogni coppia di cuffie viene fornita con un cavo nero di alta qualità da 2,4 m: leggero e discreto, può essere connesso sia sotto la cuffia sinistra che sotto quella destra, ed è disponibile in altre varianti colorate (rosa, verde, arancione e blu) vendute separatamente.

Prezzo e disponibilità

Le nuove cuffie Rode NTH-100 sono già disponibili in Italia e il prezzo di acquisto è di 179 euro. Si possono comprare sia nei negozi fisici che sullo store online del produttore, o anche su Amazon. Considerando che si tratta di un prodotto adatto all’ambito professionale, il prezzo non è elevato.

