Rooney: tutto sul film Amazon Exclusive

Ci sono calciatori che si distinguono in campo e poi diventano leggenda: diventano, cioè, una storia da raccontare, un modello a cui aspirare. È il caso, tra gli altri, di Wayne Rooney, considerato uno degli attaccanti più forti della sua generazione e oggi allenatore del Derby County. Rooney, il docu-film a lui dedicato, uscirà a breve su Prime Video.

Wayne Rooney, nato a Liverpool nel 1985, ha esordito con la maglia dell’Everton e ha poi giocato a lungo con il Manchester United. Nella sua fortunata carriera sportiva sul rettangolo verde, sempre nel ruolo di attaccante, ha conquistato numerose coppe e premi, tra cui cinque Premier League, una UEFA Champions League e una UEFA Europa League. È suo il record di reti indossando la maglia della nazionale inglese: ben 53. Soprannominato “Hummer Rooney" per la sua potenza fisica e “Wonder Boy" per le sue abilità sportive straordinarie, manifestate già in giovane età, Rooney si è ritirato dal calcio giocato ed è stato promosso allenatore del Derby County nel 2021.

Di cosa parla il film Rooney

Il film documentario Rooney è una produzione Amazon Exclusive e vuole raccontare, da un punto di vista inedito e originale, la vita e la carriera dell’ex attaccante inglese, portando in primo piano soprattutto i suoi lati più ombrosi, i tratti caratteriali difficili, i sentimenti che, fin dalla giovane età, lo hanno caricato di grinta e determinazione sia sul campo sia fuori.

A raccontare i momenti cruciali del passato – a partire da alcune foto dell’infanzia – saranno anche le persone più vicine a Rooney, tra cui colleghi calciatori, amici e familiari, inclusa la moglie. L’allenatore è infatti sposato dal 2008 con Coleen McLoughlin, dalla quale ha avuto quattro figli nati tra il 2009 e il 2018. Il primogenito Kai Wayne ha firmato nel 2020 il suo primo contratto con il Manchester United.

Oltre ai momenti vittoriosi e alle gioie personale e familiari, nel film documentario verranno ricordati i giorni più difficili e bui vissuti da Rooney. Tra questi, figurano anche gli arresti (nel 2017 e 2018) per guida in stato di ebbrezza e ubriachezza molesta.

Quando esce il film Rooney

I fan e gli appassionati di calcio non devono aspettare molto per rivivere in streaming sul piccolo schermo le gioie e i dolori, le soddisfazioni e le difficoltà di uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi. Il debutto del film documentario Rooney, infatti, è atteso tra pochissimi giorni, per l’esattezza l’11 febbraio 2022. Il film sarà disponibile su Prime Video in versione originale, sottotitolata e doppiata.

