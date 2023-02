Rowenta X-Plorer Serie 75: su Amazon il robot si paga quasi la metà

Le pulizie di casa prevedono routine noiose e anche faticose. Da tempo però abbiamo la fortuna di poter disporre di alcuni validi aiutanti che ci sollevano da questo impegno.

Il successo degli ultimi anni dei robot aspirapolvere e lavapavimenti dimostra che questi elettrodomestici sono considerati oramai indispensabili. A frenare un eventuale acquisto però è sempre il prezzo poiché i modelli più potenti sono spesso anche molto costosi. Per fortuna, però, Amazon, propone con l’offerta in corso il robot Rowenta RR7687 X-Plorer Serie 75 total care ad un prezzo scontato di quasi la metà e questa occasione è da cogliere al volo perché non è detto che si ripresenti una seconda volta.

Rowenta RR7687 X-Plorer Serie 75 total care – Robot aspirapolvere e lavapavimenti

Rowenta RR7687 X-Plorer Serie 75 total care: com’è fatto

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta X-Plorer Serie 75 total care è un dispositivo progettato per assicurare la pulizia completa di tutte le superfici.

La potenza di aspirazione di 2.700 Pa (Pascal) combinata alla spazzola Animal Turbo, riesce a far staccare i peli più sottili anche dalle superfici lisce e con l’abbinamento del pannetto elettrostatico verde "Allergy", da usare senza acqua, viene rimossa anche la più piccola particella di polvere. Inoltre, il robot Rowenta X-Plorer Serie 75 total care riconosce il tipo di superficie e seleziona da solo la potenza di aspirazione. Le tipologie di pulizia sono ben quattro: Eco, Standard, High e Boost cioè dalla più leggera alla più approfondita.

Il lavaggio delle superfici, impostato in automatico, è di tipo Aqua Force (aspira e lava in una sola passata) ed è affidato a due diversi pannetti, da selezionare in base alla tipologia di sporco: il pannetto rosso ha la funzione di "Animal scrub" e serve a rimuovere anche lo sporco più difficile; il pannetto blu, si usa in caso di lavaggio standard.

Dotato di sensori a infrarossi e di sistema di navigazione basato su telecamera combinata al laser e sulla tecnologia Smart Exploration 8.0, il robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta X-Plorer serie 75 total care anche al buio riesce a scansionare e quindi a riconoscere gli ostacoli presenti in una stanza, evitandoli accuratamente.

Inoltre, dall’app Rowenta X-Plorer si possono impostare mappe e zone interdette, creare routine di pulizia, accedere ai comandi da remoto (tramite smartphone o tablet) e attivare i comandi vocali con Amazon Alexa o Google Assistant.

Infine la batteria assicura un’autonomia di pulizia per una superficie di 120 metri quadrati. La funzione Charge&Go invece, consente al robot di ricaricarsi e di riprendere le pulizie dal punto in cui si è interrotto.

Rowenta RR7687 X-Plorer Serie 75: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del robot aspirapolvere e lavapavimenti Rowenta RR7687 X-Plorer Serie 75 è di 499 euro pienamente giustificati dalla scheda tecnica. Ma l’offerta in corso su Amazon cambia tutto poiché è scontato di quasi la metà sul prezzo di listino ed è possibile acquistarlo a 291,57 euro (-42%, -207,43 euro).

