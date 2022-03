Samsung, smart TV Crystal da 43” in offerta al minimo storico: prezzo imperdibile

Continuano su Amazon le promozioni per gli smart TV Samsung. Oggi è la volta del Samsung AU8070, modello lanciato sul mercato lo scorso anno e che garantisce immagini di ottima qualità, grazie a uno schermo Crystal UHD 4K e a un processore molto potente. Gli smart TV Crystal di Samsung sono molto apprezzati per il buon rapporto qualità-prezzo e per i servizi interattivi offerti, tra cui la compatibilità con Alexa. Oggi lo smart TV Samsung AU8070 con schermo da 43" è in offerta su Amazon a un prezzo di 424€, il più basso di sempre fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è del 23% e si risparmiano 125€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di acquistarlo a rate a tasso zero.

Lo smart TV Samsung si caratterizza per un design molto elegante, e anche per le dimensioni piuttosto compatte. Lo spessore è minimo e non occupa molto spazio. Per quanto riguarda la parte tecnologica, non si può richiedere di più. Le prestazioni sono elevate, la qualità delle immagini in altissima risoluzione e per la parte dedicata all’intrattenimento c’è il sistema operativo di Samsung che offre la massima compatibilità con qualsiasi applicazione. Difficile poter chiedere di più.

Smart TV Samsung AU8070: la scheda tecnica e le funzionalità

Questo smart TV Samsung è il prodotto ideale per chi è alla ricerca di un televisore intelligente con un costo tutto sommato abbordabile e che abbia caratteristiche veramente top. Lo schermo ha una diagonale da 43" e una risoluzione 4K UHD. La tecnologia HDR rende le immagini più luminose e i colori più intensi. A migliorare la qualità video c’è anche il processore Crystal 4K che permette di fare l’upscaling di tutti i programmi TV. Cosa vuol dire? Molto semplice, se un programma non è in risoluzione 4K, il processore ne aumenta la qualità.

Samsung ha dotato lo smart TV anche delle più avanzate tecnologie in ambito video e suono. La tecnologia Motion Xcelerator offre la compensazione automatica dei frame per rendere più fluide le immagini. La tecnologia Adaptive Sound, invece, ottimizza il suono in base alla tipologia di contenuto, per avere un audio sempre al top.

Per la parte dedicata all’intrattenimento, è presente il sistema operativo di Samsung e tantissime app per il video streaming, tra cui tutte quelle più famose. È disponibile in esclusiva anche Samsung TV Plus, che offre un’ampia scelta di contenuti che spaziano dall’informazione fino al cinema e alle serie TV. Altra caratteristica molto interessante è la compatibilità con ben tre assistenti vocali: Bixby, Alexa e Google Assistente. Basterà configurarli per comandare lo smart TV con la propria voce.

Smart TV Samsung AU8070 in offerta: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di uno smart TV, oggi è in offerta il Samsung AU8070 a un prezzo di 424€, con uno sconto del 23%. Per il televisore intelligente si tratta del minimo storico fatto registrare negli ultimi mesi e di un risparmio netto di 125€. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 84,80€ al mese. Lo smart TV viene venduto e spedito direttamente da Amazon e beneficia della spedizione veloce riservata ai clienti Prime. Per fare il reso ci sono 30 giorni di tempo.

